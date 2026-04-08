預告美伊面對面談判 川普：「很快」在巴基斯坦舉行

美國總統川普。（彭博檔案照）

美國總統川普和伊朗政府宣布停火兩週，川普8日接受訪問說，「即將」與伊朗面對面會談，他還點出美方將參與談判的人員；不過，副總統范斯（JD Vance）因有安全考量，或許不會參與談判。

《紐約郵報》（New York Post）8日獨家報導，川普接受電話訪問說，他預期，「很快」將在巴基斯坦與伊朗和平會談。面對面會談「會非常快（發生）、將非常快舉行」，「我們將由魏科夫（Steve Witkoff，美國特使）、庫希納（Jared Kushner，川普女婿），JD（指范斯）、也許吧，我不知道，有安全上的問題」。

請繼續往下閱讀...

巴基斯坦居間斡旋，促成美國和伊朗在川普定出的7日最後通牒期限截止前幾小時，達成停火兩週，交換伊朗在停火期間重新開放荷姆茲海峽航運。巴基斯坦並已邀請美、伊雙方，最早10日在伊斯蘭馬巴德會談。

川普7日宣布同意停火兩週時說，接受了伊朗提出的10點提議，做為制定結束戰爭協議的暫定架構。《紐約郵報》指出，伊朗這份提議當中的一些要求似乎非常不可能敲定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法