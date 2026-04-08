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    希臘跟進！2027年起15歲以下禁用網路社群

    2026/04/08 17:59 編譯張沛元／綜合報導
    希臘總理米佐塔基斯宣布明年起禁止16歲以下孩童使用社群媒體。圖為米佐塔基斯4日在雅典出席新閣員宣誓就職儀式。（路透）

    希臘總理米佐塔基斯宣布明年起禁止16歲以下孩童使用社群媒體。圖為米佐塔基斯4日在雅典出席新閣員宣誓就職儀式。（路透）

    希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）8日以未成年人耽溺網路導致情緒日益焦慮、出現睡眠障礙，以及網路平台容易成癮為由，宣布希臘將自2027年1月1日起，禁止15歲以下孩童使用社群媒體。

    米佐塔基斯在一段針對年輕人的視訊演說中表示，孩童長時間對著螢幕讓他們「身心無法放鬆」，以及面對與日俱增、源於不斷比較與網路評論的壓力。米佐塔基斯說，他跟許多家長談過，家長們表示孩子睡不好、容易焦慮，以及「長時間玩手機」。

    根據民調公司ALCO今年2月發布的1項民調，約80%受訪者贊成禁止孩童使用網路社群。希臘政府此前已禁止學童在學校使用手機，並設立家長監護平台以「限制青少年的上網時間」。

    米佐塔基斯說：「希臘將成為首批採取此類措施的國家之一。但我確信，（希臘）不會是最後1個（禁止孩童使用網路社群的國家）。我們的目標是推動歐盟成員國也朝此方向邁進。」

    繼澳洲去年獨步全球率先禁止16歲以下孩童使用特定社群媒體後，斯洛維尼亞、英國、奧地利、西班牙與馬來西亞皆表示有意跟進；印尼則是第1個採取此等禁令的非西方國家，已從今年3月28日起分階段禁止未滿16歲孩童使用社群媒體。

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