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    首頁 > 國際

    樂見美伊達成協議停火2週 歐盟：歡迎

    2026/04/08 16:50 編譯張沛元／綜合報導
    歐盟高層樂見美伊達成停火2週的協議。圖為歐盟執委會主席范德賴恩今年3月24日訪問澳洲。（彭博）

    歐盟高層樂見美伊達成停火2週的協議。圖為歐盟執委會主席范德賴恩今年3月24日訪問澳洲。（彭博）

    歐洲聯盟（EU）高層8日對美國與伊朗達成停火2週的協議，表示歡迎。

    歐盟執委會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在社群媒體X上發文說：「我歡迎美國與伊朗昨晚達成2週停火協議，這帶來迫切需要的緩解緊張局勢」。她還說，雙方就獲致持久解方繼續談判，至為重要。

    歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）則在X上呼籲「各方遵守協議條款，以便在該區實現永續和平」。

    歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示，停火協議是「在數週緊張情勢升高後的懸崖勒馬」創造1個亟需的機會，以緩和威脅、停止發射飛彈、重啟航運，以及提供透過外交途徑達成持久協議的空間。

    美國總統川普7晚間宣布，他已同意與伊朗達成停火2週。但在此宣布前不到2小時，川普向伊朗發出最後通牒，要求德黑蘭重啟荷姆茲海峽，否則將對伊朗的民用基礎建設發動毀滅性攻擊。

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