為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    民兵嗨舉戰利品！伊朗大外宣意外帶貨 星條旗內褲全美賣到缺貨

    2026/04/08 16:40 即時新聞／綜合報導
    伊朗民兵趕到美軍臨時跑道，搜刮飛機殘骸，高舉找到的美軍星條旗內褲，來宣稱勝利，卻意外讓該款內褲爆紅，全美賣到缺貨。（圖擷自X）

    伊朗民兵趕到美軍臨時跑道，搜刮飛機殘骸，高舉找到的美軍星條旗內褲，來宣稱勝利，卻意外讓該款內褲爆紅，全美賣到缺貨。（圖擷自X）

    美軍1架F-15E戰鬥機3日在伊朗境內遭擊落，2名飛官跳傘，在美軍營救行動過程中，2架C-130運輸機因機輪陷落沙地無法起飛，決定另派新機接人撤離，C-130則在原地引爆；伊朗民兵趕到後，搜刮飛機殘骸，高舉找到的美軍星條旗內褲，來宣稱勝利，卻意外讓該款內褲爆紅，全美賣到缺貨。

    美軍成功救出受困在伊朗境內逾24小時的F-15E武器系統官（WSO）後，發現2架C-130運輸機因機輪陷落沙地無法起飛，決定另派新機接人撤離，同時銷毀留在原地的C-130以及小型直升機，以免落入敵手。

    伊朗民兵趕到後，開始在飛機殘骸內搜刮，找到包含牙膏、牛肉棒、防曬乳等物品，還發現1件星條旗內褲，民兵們高舉這條內褲拍照歡呼，大肆對外宣揚擊退美軍。

    這條星條旗內褲是美國服飾品牌「美國鷹」（American Eagle）商品，伊朗大外宣意外讓這條15.95美元（約新台幣507元）的內褲爆紅，現在全美賣到缺貨，官方商城被搶購一空，底下還有網友留言使用心得，笑稱這可以保護你在敵後安全。

    「美國鷹」星條旗內褲大爆紅，全美賣到缺貨。（圖擷自「美國鷹」線上商店）

    「美國鷹」星條旗內褲大爆紅，全美賣到缺貨。（圖擷自「美國鷹」線上商店）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播