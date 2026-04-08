民兵嗨舉戰利品！伊朗大外宣意外帶貨 星條旗內褲全美賣到缺貨

伊朗民兵趕到美軍臨時跑道，搜刮飛機殘骸，高舉找到的美軍星條旗內褲，來宣稱勝利，卻意外讓該款內褲爆紅，全美賣到缺貨。（圖擷自X）

美軍1架F-15E戰鬥機3日在伊朗境內遭擊落，2名飛官跳傘，在美軍營救行動過程中，2架C-130運輸機因機輪陷落沙地無法起飛，決定另派新機接人撤離，C-130則在原地引爆；伊朗民兵趕到後，搜刮飛機殘骸，高舉找到的美軍星條旗內褲，來宣稱勝利，卻意外讓該款內褲爆紅，全美賣到缺貨。

美軍成功救出受困在伊朗境內逾24小時的F-15E武器系統官（WSO）後，發現2架C-130運輸機因機輪陷落沙地無法起飛，決定另派新機接人撤離，同時銷毀留在原地的C-130以及小型直升機，以免落入敵手。

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伊朗民兵趕到後，開始在飛機殘骸內搜刮，找到包含牙膏、牛肉棒、防曬乳等物品，還發現1件星條旗內褲，民兵們高舉這條內褲拍照歡呼，大肆對外宣揚擊退美軍。

這條星條旗內褲是美國服飾品牌「美國鷹」（American Eagle）商品，伊朗大外宣意外讓這條15.95美元（約新台幣507元）的內褲爆紅，現在全美賣到缺貨，官方商城被搶購一空，底下還有網友留言使用心得，笑稱這可以保護你在敵後安全。

「美國鷹」星條旗內褲大爆紅，全美賣到缺貨。（圖擷自「美國鷹」線上商店）

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