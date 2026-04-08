帶「亞瑟王聖劍」入境被攔 英國海關神反應笑翻《Fate》粉絲

英國海關攔下一名中國旅客，盤查對方攜帶仿造日本《Fate》系列遊戲中的聖劍，其中一人露出興奮神情並雙手握起它仔細研究。（圖擷取自中國百度貼吧，本報合成）

日本經典系列遊戲《Fate》問世20多年人氣歷久不衰，在全球各國擁有許多死忠粉絲，甚至還會特意前往與劇情、角色有關的景點聖地巡禮。近期一名中國粉絲分享，他攜帶一把仿造《Fate》角色使用的聖劍前往英國朝聖，儘管有主動申報，但入境時仍被海關攔下盤查，豈料卻意外看到對方做出讓他哭笑不得的神反應。

這名中國粉絲3日在百度貼吧透露，他購買一把還原《Fate》角色「阿爾托莉雅」（性轉亞瑟王）所使用的寶具「誓約勝利之劍」（Excalibur，又稱︰王者之劍咖喱棒），由於它在現實中屬於金屬且未開鋒的攻擊性武器，因此自己攜帶它去英國聖地巡禮時，有主動帶它走英國海關的申報，未料仍被4名海關包圍。

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中國粉絲補充，自己是從香港機場出發，當時有向海關解釋這把劍是用來Cosplay（角色扮演）的未開鋒道具，對方很快就放自己出關（出境）；不過他對英國海關做出同樣說詞，反而引來數名海關人員進行反覆查驗，期間有一名海關在研究一陣子後，疑似認出這把劍是《Fate》遊戲的角色武器，當場問他︰「你是不是對亞瑟王感興趣？」

不僅如此，甚至還有一名海關直接雙手握起這把劍，並露出宛如孩童看到心愛玩具般的燦爛笑容，眼神也明顯發亮。中國粉絲補充，這把劍最終免於被當違禁品沒收的命運，但被海關以大量膠帶包裹裝箱盒密封，同時提醒他滯留英國期間不要隨便將它帶出飯店，而他在順利入境英國後，有好好享受到在英國的聖地巡禮行程。

這段戲劇性經歷事後在各國社群平台掀起大批網友熱議，「中二魂爆發」、「這是男人的浪漫！」、「男人至死都是少年啊」、「海關：等我一下，我還沒玩夠」、「是男人都會想揮一下咖哩棒的！」、「英國人骨子裡的騎士魂被激發了」、「聖杯戰爭還沒開打，聖遺物就先被扣留」、「老實說把海關照片PO上去比帶EX咖哩棒更危險」、「劍是男人的魂，只要木頭長的像劍形態，我們都是一樣愛不釋手」。

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