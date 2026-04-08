爆共和黨自訂伊朗戰爭最後期限！ 日期已迫在眉睫

中東戰局撲朔迷離，美國內部也掀起反戰聲浪。（法新社）

中東戰局撲朔迷離，美國共和黨內部正醞釀一股不安情緒。儘管國會目前正值休假，但多位共和黨議員已私下劃定底線，警告根據聯邦法律《戰爭權力法》（War Powers Act），若軍事行動在4月底滿60天仍未獲得國會授權，川普政府必須依法終止軍事行動。

根據《華爾街日報》報導，這場於2月28日爆發的伊朗戰爭，即將在4月底迎來關鍵的「60天窗口期」。根據美國1973年通過的《戰爭權力法》，總統在部署軍隊後48小時內須通知國會，且若無國會正式宣戰或授權動武，軍事行動不得超過60天。

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共和黨籍猶他州參議員柯蒂斯（John Curtis）近期投書媒體，援引越戰慘痛教訓，強調若無國會授權，他將不再支持4月底後的對伊軍事行動。內布拉斯加州眾議員培根（Don Bacon）也贊同此觀點，直言：「依法國會必須介入，總統得向我們說明理由。」

面對法律壓力，川普近期在公開場合顯得更為收斂。他在3月底的1場黨內晚宴中承認，自己刻意避開「戰爭」一詞，改用「軍事行動」，主因就是擔心觸動國會授權的法律敏感神經。

然而，共和黨內對於如何約束總統仍存在分歧。紐約州眾議員勞勒（Mike Lawler）雖認同60天期限屆滿後國會須採取行動，但也反駁了民主黨指控現階段軍事行動「非法」的說法。此外，參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）目前仍未回應民主黨要求提前結束休假返國的要求。

民主黨籍參議員凱恩（Tim Kaine）則痛批，川普在社群媒體威脅摧毀伊朗能源設施與橋樑的言論極其「失控」，並展現出令人無法忽視的精神與道德不穩定。

由於共和黨過去鮮少成功利用該法約束自家總統，此次4月底的期限是否會導致黨內倒戈，或迫使川普政府提出正式的「動武授權法案」（AUMF），已成為華盛頓政壇的關注焦點。

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