為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美伊停火6小時荷姆茲海峽仍靜悄悄 專家：船東還在觀望

    2026/04/08 15:41 即時新聞／綜合報導
    最新航運追蹤數據顯示，在停火令生效超過6小時後，荷姆茲海峽尚未出現明顯的船舶活動。（圖擷取自marinetraffic網站）

    最新航運追蹤數據顯示，在停火令生效超過6小時後，荷姆茲海峽尚未出現明顯的船舶活動。（圖擷取自marinetraffic網站）

    美國、伊朗達成協議停火2週，不過最新航運追蹤數據顯示，在停火令生效超過6小時後，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）尚未出現明顯的船舶活動。專家示警，航商與保險業者目前仍抱持高度戒心，需看到更明確積極訊號才會恢復通過這條關鍵水道。

    據美國媒體《CNN》報導提到，總部設於美國的非營利組織「聯合反對核武伊朗」（United Against Nuclear Iran）旗下「暗艦隊追蹤」的資深顧問、前美國海軍軍官布朗（Charlie Brown）分析指出，停火是必要的第一步，但並不代表國際航道上的商業航運會立即恢復正常。

    布朗說，目前船舶所有人還在等待來自各國海軍安全頻道、船籍國政府，以及至關重要的海上戰爭風險保險公司的權威指引。

    布朗進一步分析，真正值得觀察的訊號是那些最早願意測試航線的「先行者（First movers）」，若這些船隻能平安完成航行，信心將會迅速建立，其他採取觀望態度者也將會陸續跟進。

    相關新聞請見︰

    美伊停火2週條件曝光！10項協議1次看 荷姆茲「通行費」照收是關鍵

    荷姆茲海峽示意圖。（路透）

    荷姆茲海峽示意圖。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播