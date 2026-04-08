美伊停火6小時荷姆茲海峽仍靜悄悄 專家：船東還在觀望

最新航運追蹤數據顯示，在停火令生效超過6小時後，荷姆茲海峽尚未出現明顯的船舶活動。（圖擷取自marinetraffic網站）

美國、伊朗達成協議停火2週，不過最新航運追蹤數據顯示，在停火令生效超過6小時後，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）尚未出現明顯的船舶活動。專家示警，航商與保險業者目前仍抱持高度戒心，需看到更明確積極訊號才會恢復通過這條關鍵水道。

據美國媒體《CNN》報導提到，總部設於美國的非營利組織「聯合反對核武伊朗」（United Against Nuclear Iran）旗下「暗艦隊追蹤」的資深顧問、前美國海軍軍官布朗（Charlie Brown）分析指出，停火是必要的第一步，但並不代表國際航道上的商業航運會立即恢復正常。

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布朗說，目前船舶所有人還在等待來自各國海軍安全頻道、船籍國政府，以及至關重要的海上戰爭風險保險公司的權威指引。

布朗進一步分析，真正值得觀察的訊號是那些最早願意測試航線的「先行者（First movers）」，若這些船隻能平安完成航行，信心將會迅速建立，其他採取觀望態度者也將會陸續跟進。

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荷姆茲海峽示意圖。（路透）

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