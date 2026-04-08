日本歡迎美伊停火 關注荷姆茲海峽航行安全

對於美國與伊朗達成為期兩週的停火協議，日本政府發言人木原稔在今天例行記者會表示歡迎並將此視為正面發展（資料照，美聯社）

對於美國與伊朗達成為期兩週的停火協議，日本政府發言人木原稔在今天例行記者會表示歡迎並將此視為正面發展，他指出，關鍵在於未來是否能實際促成局勢降溫，包括確保荷姆茲海峽航行安全，並期待雙方透過外交儘早達成最終停火協議。

綜合日媒報導，首相高市早苗今天上午在官邸召開會議，經濟產業相赤澤亮正與國家安全保障局長市川惠一等人出席，討論後續因應措施。

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報導指出，目前波斯灣仍有42艘與日本相關的船舶停留。政府高層希望趁安全情勢尚可時盡可能讓船隻通行。但灣內滯留船隻總數超過3000艘，也有聲音憂慮，兩週內是否能讓所有船舶通行仍不確定。

高市日前在國會答辯中曾表示有意與美伊雙方領袖進行個別的電話會談，木原在今天記者會中表示，目前尚未有具體確定事項。

不過，高市已於7日表示，正為與伊朗領袖的通話做準備，報導指出，政府高層8日也指出，將儘早完成協調。外相茂木敏充6日晚間已與伊朗外相通話，呼籲伊朗「認真面對」由巴基斯坦作為中介提出的美伊停火方案，也日伊領袖通話進行協調。

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