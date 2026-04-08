美聯邦快遞司機綁架勒斃7歲女童 令人心碎畫面流出

美國聯邦快遞34歲司機霍納，綁架勒斃德州7歲女童，檢方公開令人心痛的畫面。（圖擷自「@CollinRugg」X帳號）

美國聯邦快遞34歲司機霍納（Tanner Horner），2022年11月30日開車送耶誕禮物到德州7歲女童斯特蘭德（Athena Strand）家中時，由於不慎撞到她竟將其綁架到貨車上並勒斃，檢方7日開庭時公開了令人心碎的畫面。

據《福斯新聞》報導，斯特蘭德和父親、繼母居住在德州人口不滿500人的懷斯郡天堂鎮（Paradise），聯邦快遞司機霍納原本要送交裝有芭比娃娃的包裹，但在撞到斯特蘭德後驚慌失措，將傷勢不嚴重的女童抱到車上載離。

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家屬向警方通報斯特蘭德不見後，當局隨即啟動安珀警報（向社會大眾傳播小孩失蹤資訊）。2022年12月1日，懷斯郡各地大約有300名熱心人士趕來，協助警方展開搜索，不幸的是，斯特蘭德遺體隔天在住處10英里（約16公里）外尋獲。

檢察官7日在德州塔蘭特郡法院開庭時，公開了令人心痛不已的照片，從中可以看到霍納在貨車駕駛座上開車，斯特蘭德則在他的後方一臉驚恐，她身上似乎沒有什麼被撞到的外傷，看起來並無大礙，孰料霍納為了掩蓋撞人竟將其勒死。

斯特蘭德繼母艾希莉（Ashley）出庭作證時，透露她一開始以為斯特蘭德是躲起來而已，不過她有注意到自己從沃爾瑪網購的芭比娃娃包裹，詭異地被放在住宅外的廢棄拖車前，那是她買給斯特蘭德的耶誕禮物。

塔蘭特郡法院審案法官加格拉爾（George Gallagher），當庭詢問霍納是否承認犯下一級謀殺罪，霍納起身表示自己認罪，至於刑期還有待後續裁定。

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當時準備送給女童當耶誕禮物的芭比娃娃。（美聯社）

當地民眾為女童舉辦哀悼會。（美聯社）

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