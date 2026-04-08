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    黎智英判囚20年還不夠！ 港府申請充公財產 員工取回欠薪仍未明

    2026/04/08 13:53 即時新聞／綜合報導
    香港壹傳媒集團創辦人黎智英被判20年。（法新社資料照）

    香港壹傳媒集團創辦人黎智英被判20年。（法新社資料照）

    香港《壹傳媒》創辦人黎智英因《國安法》遭重判20年，香港政府繼2023年取消壹傳媒的上市地位，近日再向高等法院申請充公黎智英的財產，官方未透露具體金額。消息指，有關法庭聆訊已排期於今年7月8日進行；不過，港府先後解散《蘋果日報》3間公司，惟未提到充公所得會否作為發還員工欠薪。

    綜合媒體報導，港府2日根據《香港國安法》及《國安法第43條實施細則》向高等法院原訟法庭提交申請充公黎智英的罪行相關財產。根據香港司法機構網頁顯示，案件排定於7月8日進行，預計需時1小時。

    港府當日在公報中表示，根據《國安法》第32條，「因實施本法規定的犯罪而獲得的資助、收益、報酬等違法所得以及用於或意圖用於犯罪的資金和工具，應當予以追繳、沒收」。並稱，上述充公令可以防止干犯危害國家安全罪行的人、其同謀或其代理人運用其罪行相關財產，繼續從事危害國家安全的行為和活動，以切斷危害國家安全罪行的資金鏈，並削弱其干犯危害國家安全罪行的能力。

    港府並未公布申請充公財產的明細項目，甚至是在法院下班前7分鐘才發出公報，意味媒體最快要在今（8）日復活節假期後才能前往法院查閱相關稟狀。

    港府在2020年底拘捕黎智英後，時任香港保安局局長李家超於2021年5月凍結了時值約港幣4億、由黎智英持有的約71.26%壹傳媒有限公司股份，以及其擁有的3間公司的銀行帳戶財產，約合1800萬港幣，導致《蘋果》無以為繼，更欠下數百名員工薪資。

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