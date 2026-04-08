向習近平看齊？越共總書記蘇林當選國家主席 打破「五柱」傳統

蘇林宣誓就職越南國家主席。（路透）

由共產黨主導的越南國會7日投票通過由越共總書記蘇林擔任國家主席，即國家元首，打破越共「五柱」集體領導的傳統，如同中國家主席習近平將權力集中於一身，蘇林成為越南近幾十年來權力最大的領導人。

《BBC》報導，蘇林在過去10年間崛起，曾任公安部長的他推動全國反貪行動，並藉其讓許多原本可能成為他對手的人失勢並遭到清洗。2024年，時任國家主席武文賞辭職，以及黨總書記阮富仲去世後，蘇林曾暫時同時接掌越共總書記與國家主席2項職務。

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在今年1月舉行的越共黨代表大會上，雖然軍方內部反對蘇林續掌這兩大職務，他仍成功留任越共總書記。在7日開議的國會，500席議員「一致通過」選舉蘇林擔任國家主席。

越共一向偏好由國家最高4個、如今已擴大為5個重要職位共同分擔領導權，這套體制被稱為「五大支柱」。如今集體領導的傳統被打破，也讓外界將蘇林與中國國家主席習近平相比，兩人同樣將權力集中於一身。習曾在今年1月蘇林留任總書記時表達祝賀。

但新南威爾斯大學（University of New South Wales）榮譽教授塞耶（Carl Thayer）指出，相較於中國，越共中央委員會在制衡總書記權力方面，扮演更強的角色，「他仍須對政治局負責......仍然存在某種平衡。但蘇林已展現出他能集體運作、建立聯盟。」

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