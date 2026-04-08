被中俄否決！安理會未通過荷姆茲海峽決議 波灣國家：深感遺憾

聯合國安理會7日對一項重啟荷姆茲海峽的決議草案進行表決，結果為11票贊成、2票反對與2票棄權。（歐新社）

中國與俄羅斯7日對聯合國安理會（UNSC）一項重啟荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）決議草案動用否決權。儘管草案於表決前刪除了「可能動用武力」等措辭，最後仍未獲通過。美國駐聯合國大使敦促各國共同維護該航道的安全。

路透報導，安理會15個理事國對該草案的表決結果為11票贊成、2票反對與2票棄權，僅中俄反對。安理會決議案要通過必須至少獲得9票贊成，且英國、中國、法國、俄羅斯、美國5個常任理事國不得行使否決權。

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這項由巴林起草、獲美國支持的決議草案，旨在鼓勵各國互相協調，以保護荷姆茲海峽航行安全。波斯灣國家（Persian Gulf）曾尋求動用武力保護這條重要航道。

自2月底美國和以色列對伊朗發起攻擊以來，德黑蘭全面封鎖了荷姆茲海峽，導致油價飆升，全球約五分之一石油與液化天然氣透過該航道輸往各地。

巴林外交部長札亞尼（Abdullatif bin Rashid Al Zayani）表示，波斯灣國家對這個結果感到遺憾。「由於安理會常任理事國投下反對票，該決議草案未獲得通過。」

美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）則譴責俄羅斯和中國動用否決權，稱伊朗封鎖荷姆茲海峽阻礙了醫療援助和物資運往剛果、蘇丹和加薩走廊，引發人道危機。

瓦爾茲7日強調：「任何人都不能容忍這種行為。他們（伊朗）正持槍指向全球經濟。但就在今天，俄羅斯和中國卻選擇容忍。兩國支持一個企圖恐嚇波斯灣國家屈服，同時殘害自己人民的政權。」

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