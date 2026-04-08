借鏡中東局勢 中國審視美軍優缺點 台灣擬經濟嚇阻抗中

華府智庫「新美國安全中心」資深研究員史托克斯指出，美軍在作戰上依然精準絕倫，尤其是在聯合作戰方面，「這是中國做不到的。」（路透）

香港「南華早報」7日報導，無論美國與以色列對伊朗的戰爭是迅速落幕，還是陷入泥淖，其所引發的效應將在未來數年持續震盪，重塑戰爭型態、地緣政治、能源安全，以及全球對美國戰術與戰略實力的認知，也可能改變北京針對潛在台灣衝突、不對稱武器，以及將美國視為對手時的因應之道。

報導指出，美國與以色列的空中作戰迅速打擊超過1萬3000個目標，摧毀伊朗的防空系統，並展現高超的空中加油技術。儘管美國總統川普威脅要將伊朗炸回石器時代，但美國海軍和陸戰隊贊助的「海軍分析中心」（CNA）傑出研究員馮德威（David Finkelstein）表示：「如果你面對的是一個堅定、具備國家韌性且能承受打擊的對手，單靠空中武力可能不足以取得勝利。」

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馮德威強調：「這對所有人來說都是重要的一課。對他們思考台灣問題時，當然也是如此。」

美軍實力強大、紀律嚴明，可迅速投射致命武力，且在戰術層面上令人印象深刻。然而，美軍在無人機作戰上遭遇挑戰，對通貨膨脹與傷亡的擔憂也削弱美國國內對持久戰的支持，這可能有利於不受選舉壓力掣肘的威權體制。

根據分析家與前五角大廈及中央情報局（CIA）官員的說法，這些都是中國人民解放軍在研究五角大廈於伊朗戰爭中的戰術與戰略時，可能會汲取的教訓，並著眼於華府與北京未來可能因台灣而爆發的任何衝突。

對中國而言，這場戰爭是研究美國優缺點的寶貴機會，尤其是因為解放軍自1979年與越南的戰爭以來，就未曾「嚐過血的味道」。這也是評估美國新武器或新部署武器性能的機會，包括精準打擊飛彈、攻擊與攔截無人機、日益廣泛使用的人工智慧（AI），以及新一代「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈。

華府智庫「新美國安全中心」資深研究員史托克斯（Jacob Stokes）表示，美軍在作戰上依然精準絕倫，尤其是在聯合作戰方面，「這是中國做不到的，因為我們具備經驗。」

解放軍可能還會仔細評估其部署在伊朗的自家設備，包括反匿蹤、導引與衛星系統，以及防空與地對空飛彈。分析家指出，雖然這些設備增強了德黑蘭的情報能力，但它們在對抗美國與以色列的電子及匿蹤科技時卻顯得吃力。

同時，台灣與中國都將從伊朗水平擴展戰爭的能力中汲取教訓，即藉由攻擊美國盟友的波斯灣國家，以及透過掐住戰略要道荷姆茲海峽，而在經濟上施壓。

對台灣而言，有效反制任何來自中國的攻擊或封鎖，可能不在於軍事回應，而在於對高度依賴貿易的北京施加經濟壓力，因為大型貨櫃船將突然變得無法投保。

雖然台灣與中國融入全球經濟的程度，遠高於受制裁的伊朗，但國際政治壓力，以及台北位於全球主要貿易路線之一的戰略位置，仍是對北京發動任何攻擊的嚇阻力量。

根據華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的數據，全球約20％的海上貿易通過台海。史托克斯說：「如果你是台灣，這也會傷害你的經濟，但你是在為生存而戰。」「他們會試圖讓（北京）退卻，或者試圖將經濟推向一個地步，使得（中國國家主席）習近平的控制或整個共產黨的權威，開始面臨壓力。」「但台灣也較不傾向於，至少不會以完全相同的方式，將整個全球經濟當作人質。」

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