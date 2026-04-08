川普批北約又扯格陵蘭 西班牙外長籲歐盟建立「泛歐軍隊」

美國總統川普6日再次猛批未在伊朗戰爭中力挺美國的北約盟國，並重申他要拿下丹麥海外屬地格陵蘭的意願。（歐新社）

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特訪問華府前夕，美國總統川普6日再次猛批未在伊朗戰爭中力挺美國的北約盟國，並重申他要拿下丹麥海外屬地格陵蘭的意願。西班牙外交部長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）對此回應，美國最近對北約盟國的抱怨，以及揚言退出該聯盟的威脅，正促使歐洲國家尋求替代的安全安排。

前述言論是川普與北約間的最新衝突。川普在白宮的記者會上，回顧就中東衝突與北約交涉的情況時說，華府與北約接觸，「我沒有強硬要求，我只是說，『嘿，你們要是能幫個忙就太好了』」，結果卻被告知「不，不，不，這個忙我們不幫」。

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川普並未透露是北約的誰告知上述這番話。川普說，北約成員國「實際上是刻意不幫忙」，並重申北約是一個「嚇不了」俄羅斯總統普廷的「紙老虎」。

北約3日宣布，被川普稱為「很棒的人」的呂特，將在8日與川普、美國國務卿魯比歐和戰爭部長赫格塞斯舉行會談。

西班牙外長阿爾巴雷斯7日表示，退出北約的決定完全取決於川普，但他強調，在2001年911恐怖攻擊事件後，北約盟國曾與華府團結一致。他強調，北約對歐洲人與美國人來說，是一個互惠互利的聯盟……「但美國政府對歐洲大西洋安全的言論與新立場，正促使我們歐洲人在主權與國防事務上邁出大步。」

他說：「我們必須將公民的安全與嚇阻力，掌握在自己手中。」為了做到這一點，歐盟應朝向建立泛歐軍隊的方向邁進，並整合其國防工業，同時也應建立數位單一市場與資本市場聯盟。

西班牙左派政府已成為對伊朗戰爭最直言不諱的批評者之一，稱這場戰爭非法且魯莽。馬德里已對參與空襲的美國戰機關閉領空，並禁止它們使用位於西班牙南部由兩國共同營運的軍事基地。川普已誓言將利用貿易關稅對西班牙進行報復。

此外，川普也毫不掩飾想要拿下格陵蘭。格陵蘭是北約成員國丹麥的海外屬地，川普對格陵蘭的野心遭北約盟國強烈反對。論及對北約的不滿，川普說：「如果你想知道真相，（我可以告訴你）這一切都始於格陵蘭…我們要格陵蘭，他們不願意給，我就跟他們說『拜拜』」。

川普也批評其他非北約的傳統盟國，包括日本、南韓與澳洲，指責這些國家未在伊朗戰爭中提供援助，但讚揚包括沙烏地阿拉伯、科威特、巴林、卡達與阿拉伯聯合大公國在內的波斯灣國家給予支持。

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