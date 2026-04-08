美以攻擊伊朗軍事據點 川普最後通牒前中東緊張升溫

美國總統川普在美軍襲擊伊朗哈格島數小時之後，於Truth Social上發表貼文寫道：「今晚，一個文明將徹底滅亡，不得翻身。」（擷自Truth Social）

美國與以色列軍方今天在要求伊朗打開荷莫茲海峽與停火協商期限前12小時，對伊朗軍事陣地與鐵路、橋樑設施發動攻擊。美伊雙方用「文明毀滅」、「人鏈抵抗」等劫難性字眼施壓、回應。中東全境已進入高度警戒。

美軍在總統川普（Donald Trump）強硬要求伊朗開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）最後通牒前12小時，對伊朗多處軍事設施發動攻擊。

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中東各國進入高度警戒。沙烏地阿拉伯官方表示，防空系統幾個小時內已攔截18架次無人機侵入。以色列各地嚴防攻擊。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）聲明指出，已對伊朗境內鐵路與橋樑等基礎設施發動攻擊。軍方表示，以軍攻擊伊朗8座橋樑。圖像顯示，範圍多位於伊朗西北部。

華爾街日報（The Wall Street Journal）引述官員的說法報導，美軍對伊朗石油出口樞紐哈格島（Kharg Island）上超過50處軍事陣地發動攻擊。此外，停火45日外交斡旋仍在進行，不過未有進展。

川普在美東時間7日晚間8時期限前，於社群平台「真實社群」（Truth Social）貼文「一整個文明將於今晚毀滅，永遠無法復原。不想看到這件事發生，但很可能發生。」伊朗官方早前呼籲全國1400萬青年組成人鏈，守護光明。

美軍在期限前對伊朗軍事陣地發動攻擊，白宮、戰爭部、中情局等機構進入緊密運作。7日上午，戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）原訂舉行說明伊朗失蹤飛行員搶救後續的記者會，不過五角大廈已取消。

美國與伊朗領袖在川普要求伊朗打開海峽與進行停火協商期限前，用「文明毀滅」、「人鏈抵抗」等世紀劫難文字，急速升高局勢。

聯合國安理會預計7日上午集會，討論巴林提出的荷莫茲海峽局勢決議，可能刪除以聯合軍事行動要求伊朗開放海峽的強硬文字，希望緩和可能失控的波斯灣戰爭局勢。

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