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    東京近郊鋼鐵廠40公尺高鷹架坍塌 5人墜落 3重傷1失蹤

    2026/04/07 23:12 編譯張沛元／綜合報導
    日本川崎市的鋼鐵廠發生鷹架坍塌的工安意外，5名工人墜落，4人獲救，其中3人重傷，另1人下落不明。（路透社）

    日本川崎市的鋼鐵廠發生鷹架坍塌的工安意外，5名工人墜落，4人獲救，其中3人重傷，另1人下落不明。（路透社）

    日本媒體報導，1家位於距離東京約20公里處的鋼鐵廠7日發生重大工安意外，約12層樓高、500噸重的鷹架在拆除起重機的過程中坍塌，5名男性工人墜落，4人獲救，其中3人傷勢嚴重，另有1人下落不明。

    根據日本NHK、FNN與法新社，這起事故發生在7日午後4時23分（台灣時間同日午後3時23分）左右，地點是日本第2大鋼鐵公司「JFE鋼鐵公司」（FEスチール株式会社）位於神奈川縣川崎市扇島的鋼鐵廠，事發當時正在進行拆除從船上卸貨所使用的起重機，期間40公尺高的鷹架突然崩塌。

    NHK的空拍畫面顯示，該鋼鐵廠地面被砸出1個大水坑，25輛消防車與大量救難人員已抵達現場，潛水員正在進行搜救。

    日媒引述警方與消防人員的話說，鷹架崩塌時有5人墜落，其中3人失去意識傷勢嚴重，4人意識清醒，另有1人目前仍失聯。

    目前還不清楚鷹架崩塌原因。FNN還說，川崎市在事發當時並未發出強風警報。

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