以色列駐伊斯坦堡總領事館外駁火 1槍手被擊斃2警輕傷

持槍歹徒在以色列駐伊斯坦堡總領事館外與警察駁火，警方事後持長槍警戒。（AP）

土耳其官員表示，持槍歹徒今天在以色列駐伊斯坦堡總領事館外與警察駁火，一名槍手遭到擊斃。事件造成兩名警察輕傷。

法新社報導，伊斯坦堡省長莒內（Davut Gul）證實，這起攻擊發生於當地時間中午12時15分左右，其中一名襲擊者遭到當場擊斃。

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以色列總領事館是否為這起事件的目標暫不得而知。知情人士告訴法新社，「目前在土耳其境內」沒有以色列外交官。

同一消息人士指出，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日突襲以色列後不久，以色列出於安全考量，不僅撤離駐土耳其外交使團，也對整個區域撤出所有外交人員。

土耳其內政部長奇夫奇（Mustafa Ciftci）表示，襲擊者乘坐從距離伊斯坦堡約86公里的伊茲米特市（Izmit）租來的車輛前來，並稱其中一人與「利用該地區進行活動的組織」有關聯。

內政部隨後指出，遭擊斃槍手「與一個恐怖組織有聯繫」，兩名員警則「輕微受傷」。其餘兩名攻擊者為兄弟關係，其中一人有毒品前科。

土耳其官員沒有透露攻擊者所屬組織，但當地媒體報導可能是激進聖戰團體伊斯蘭國（Islamic State）。伊斯蘭國成員曾在距伊斯坦堡約90公里、馬爾馬拉海（Sea of Marmara）沿岸的雅洛瓦（Yalova）與警方爆發衝突。

伊斯蘭國武裝分子去年12月在雅洛瓦向警方開槍，造成3名警察殉職、9人受傷。

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