聯合國將表決荷莫茲海峽決議 傳新草案刪除可動武措辭

聯合國安理會。（歐新社檔案照）

根據一名熟知內情的波斯灣國家消息人士，聯合國安全理事會最新一版針對保護荷莫茲海峽航運的決議草案，已刪除可能動用武力的措辭，以免遭到否決。

這項決議草案原定3日表決，隨後延至4日，然後又延至本週，消息人士透露，現在預計於美東時間7日上午11時表決。

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美國有線電視新聞網（CNN）報導，自美國聯手以色列對伊朗發動戰爭以來，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）實質上遭到封鎖。為確保船隻能通過海峽，之前的決議草案授權動用「一切必要防禦手段」，也准許在該水道展開海軍行動。

據報，最初的草案遭遇中國及俄羅斯這兩個聯合國安理會（United Nations Security Council）常任理事國阻撓。

消息人士表示，經數次修訂後，新版草案改為鼓勵各國「協調採取與實際情況相符的防禦性措施」，以確保海峽的航行安全。

最新草案也重申有關通過該海峽的權利與自由，要求伊朗立即停止一切針對商船的攻擊，並要求聯合國秘書長報告伊朗的進一步攻擊情形。

這份草案也對航運受威脅的情況外溢至紅海（Red Sea）曼德海峽（Strait of Bab Al Mandab）表達憂心。與伊朗結盟的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）過去曾攻擊曼德海峽。

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