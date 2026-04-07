支撐德黑蘭經濟命脈 WSJ：中國去年進口伊朗逾8成石油

華爾街日報指出，中國去年進口的石油量佔伊朗出口8成以上。示意圖。與本新聞無關。（路透）

「華爾街日報」專文解析，美國總統川普第一任期對伊朗「極限施壓」，切斷該國石油與全球能源市場連結，藉此阻斷德黑蘭主要收益管道。然而，在華盛頓加劇對德黑蘭的制裁程度後，中國進口伊朗石油的總量顯著增加，從10年前約佔30％進口量，在去年達到80％以上，可說是伊朗的每一滴石油基本上都流向中國。

依照中國海關數據，2023年後便沒有進口伊朗石油的官方記錄。但據市場分析公司「Kpler」估算，2025年中國每日進口的伊朗石油約140萬桶，是2017年每日約65萬桶的兩倍以上。由於擔憂引發華府不悅，中國大型國營石油公司、銀行並未參與伊朗石油交易，而是透過被稱為「茶壺」的眾多民營煉油廠進口，並由小型銀行支付款項。

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對於北京來說，得以從伊朗進口大量所需的廉價制裁石油具莫大吸引力，大量進口還能阻礙美國在中東的目標。雖然華府起訴某些特定對象並擴大制裁遏制中伊交易，也受限於全球能源價格飆升及損害美中關係等考量幅度有限。

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