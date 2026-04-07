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    超美星球從月亮地平線升起！阿提米絲2號回傳超猛「日全食」奇景

    2026/04/07 21:57 即時新聞／綜合報導
    在月球軌道上看到的日全食奇景。（圖翻攝自白宮官方X）

    在月球軌道上看到的日全食奇景。（圖翻攝自白宮官方X）

    美國航太總署（NASA）1日展開為期10天的「阿提米絲2號」（Artemis II）月球任務，台灣時間今晨（7日）1點56分左右，創下人類距離地球最遠太空飛行紀錄，並親眼觀測月球上過去從未被肉眼直接看見的區域。白宮今晚還曝光阿提米絲2號回傳的最新影像，讓全球人類一睹從月球軌道上的「日全食」奇景！

    阿提米絲2號是自1972年以來首次載人繞月任務，參與任務的4位太空人，搭乘獵戶座（Orion）太空飛行器創下太空飛行新的里程碑，順利繞行月球，並且近距離觀察月球背面陰影區。白宮於台灣時間7日晚間8點多，在官方X分享阿提米絲2號團隊回傳給NASA的最新影像，可以看到在深邃漆黑的宇宙背景中，月球巨大的身影完美遮蔽了太陽，僅留下邊緣柔和的日冕。

    這是從月球軌道看到的日全食絕景，呈現出人類歷史上極少數人才能親眼目睹的畫面，月球表面的隕石坑，在微弱的反射光下依稀可辨，流露出孤寂的美感。白宮同一時間也轉發獵戶座太空船飛越月球背面時，我們所熟悉的那顆美麗藍色星球-地球從荒涼且崎嶇的月球地表緩緩升起。

    地球從月球上的地平線緩緩升級。（圖翻攝自白宮官方X）

    地球從月球上的地平線緩緩升級。（圖翻攝自白宮官方X）

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