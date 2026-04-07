超美星球從月亮地平線升起！阿提米絲2號回傳超猛「日全食」奇景

在月球軌道上看到的日全食奇景。（圖翻攝自白宮官方X）

美國航太總署（NASA）1日展開為期10天的「阿提米絲2號」（Artemis II）月球任務，台灣時間今晨（7日）1點56分左右，創下人類距離地球最遠太空飛行紀錄，並親眼觀測月球上過去從未被肉眼直接看見的區域。白宮今晚還曝光阿提米絲2號回傳的最新影像，讓全球人類一睹從月球軌道上的「日全食」奇景！

阿提米絲2號是自1972年以來首次載人繞月任務，參與任務的4位太空人，搭乘獵戶座（Orion）太空飛行器創下太空飛行新的里程碑，順利繞行月球，並且近距離觀察月球背面陰影區。白宮於台灣時間7日晚間8點多，在官方X分享阿提米絲2號團隊回傳給NASA的最新影像，可以看到在深邃漆黑的宇宙背景中，月球巨大的身影完美遮蔽了太陽，僅留下邊緣柔和的日冕。

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這是從月球軌道看到的日全食絕景，呈現出人類歷史上極少數人才能親眼目睹的畫面，月球表面的隕石坑，在微弱的反射光下依稀可辨，流露出孤寂的美感。白宮同一時間也轉發獵戶座太空船飛越月球背面時，我們所熟悉的那顆美麗藍色星球-地球從荒涼且崎嶇的月球地表緩緩升起。

THE ARTEMIS II ECLIPSE.

April 6, 2026.



Totality, beyond Earth. From lunar orbit, the Moon eclipses the Sun, revealing a view few in human history have ever witnessed. Photo: NASA pic.twitter.com/2cLJD3oL7p — The White House （@WhiteHouse） April 7, 2026

EARTHSET.

April 6, 2026.



Humanity, from the other side. First photo from the far side of the Moon. Captured from Orion as Earth dips beyond the lunar horizon. Photo: NASA pic.twitter.com/ZEBTQA85TY — The White House （@WhiteHouse） April 7, 2026

地球從月球上的地平線緩緩升級。（圖翻攝自白宮官方X）

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