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    首頁 > 國際

    川普最後期限逼近 伊朗：美以攻擊2座橋樑等基礎設施

    2026/04/07 21:55 中央社
    空襲襲擊伊朗基礎設施，擊中科姆、卡山和卡拉吉的橋樑、鐵路和高速公路，造成傷亡、停電及重大交通中斷。（擷自X平台）

    空襲襲擊伊朗基礎設施，擊中科姆、卡山和卡拉吉的橋樑、鐵路和高速公路，造成傷亡、停電及重大交通中斷。（擷自X平台）

    伊朗表示，包括兩座橋樑在內的多處重要基礎設施，今天遭到美國及以色列攻擊。美國總統川普則警告，若伊朗未在最後期限前同意開放荷莫茲海峽通行，「一整個文明」將會滅亡。

    與此同時，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）則警告，若華府越過伊朗的「紅線」，伊朗將切斷美國及其盟友的石油與天然氣供應。

    法新社報導，川普（Donald Trump）先前示警，除非伊朗在美東時間晚間8時（台北時間8日上午8時）前允許船隻自由通過石油運輸要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），否則美國將展開他所稱的「全面摧毀」行動，目標包括橋樑與發電廠等伊朗重要基礎設施。

    然而就在最後期限前幾小時，以色列軍方宣稱，已對伊朗多處「基礎設施目標」發動大規模攻擊。

    川普則進一步升高威脅，重申若伊朗不接受他的最後通牒，後果難以想像。他在「真實社群」（Truth Social）發文指出：「一整個文明將於今晚消亡，永遠無法復原。我不想看到這件事發生，但它很可能會發生。」

    伊朗當局通報，美以聯軍攻擊位於科姆市（Qom）郊外一座橋樑，另炸毀伊朗中部一座鐵路橋，造成2人死亡。

    伊朗地方政府也表示，美以聯手攻擊，導致一條連接大不里士（Tabriz）與首都德黑蘭的北部重要公路被迫關閉。

    此外，伊朗米珊通訊社（Mizan news agency）報導，德黑蘭郊外卡拉吉市（Karaj）一段鐵軌亦遭到攻擊。

    另一方面，美國與伊朗媒體今天報導，美國與以色列攻擊伊朗重要石油出口樞紐哈格島（Kharg Island），但未針對石油設施。

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