耶魯教授羅奇：未再受邀參與中國發展論壇 因習近平不肯聽他意見

中國領導人習近平。（路透檔案照）

中國的經濟政策仍然押注出口貿易，遲遲不願向消費主導的經濟的轉型。美國知名經濟學家、耶魯大學教授羅奇（Stephen Roach）在瑞士《金融經濟報》（Finanz und Wirtschaft）發表文章指出，如今的北京領導人甚至不想在這個問題上傾聽不同意見，中國必將為此付出代價。

羅奇在名為「北京不再想進行真誠的經濟問題辯論」的文章中表示，在連續25年參加「中國發展高層論壇」後，今年他卻沒有再受到邀請，主辦方只是致信，感謝他長年的參與。

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羅奇透露，早在2024年，仍獲邀參會的他就已經不再被安排進行公開演講，主辦方告訴他，這是因為他的任何參會言論都會被媒體曲解，甚至誇大其詞，這「既不符合您的利益，也不符合中國的利益。」到了今年，所有參與討論的中外嘉賓的發言時間都被壓縮，這使得發言幾乎不可能產生實質性內容，也幾乎沒有提問或辯論的空間。

曾準確預言2008年全球金融危機的羅奇在文章中表示，假如他今年依然獲邀參加「中國發展高層論壇」，肯定會再次指出，中國當局沒有真正推動向消費主導的經濟轉型，反而繼續依賴出口貿易這個嚴重結構性問題。

羅奇在文章中指出：「我是因為沒有收到邀請而生氣嗎？其實，更令我失望的是，中國政府否認存在嚴重的經濟問題，反而一心只想壓制辯論，編造『關於中國的美好故事』。」

文章寫道：「我永遠不會忘記2001年第一次參加『中國發展高層論壇』的情景。時任總理朱鎔基在1年前創辦了這個會議，旨在為中國各部委、國內外學者以及一些商界領袖提供一個交流和辯論的平台。這凸顯了朱鎔基作為戰略思想家的卓越才能。當時中國領導人的想法是：如果中國最高層的官員在全國人大會議結束後，都無法立即因應批評性的反饋，那麼他們就不配繼續擔任國務院的職務。」

羅奇總結指出：「我曾經與朱鎔基及其繼任者溫家寶總理，針對向消費主導的經濟轉型議題進行長時間討論。正如『中國發展高層論壇』的初衷，我們並非總能達成共識，但公開坦誠地表達不同見解在當時根本就不是問題。那時的中國領導人能認識到建設性辯論的價值。不幸的是，這一切已成往事，如今的局面迥然不同。中國將為此付出代價。」

美國知名經濟學家、耶魯大學教授羅奇（Stephen Roach）。（彭博檔案照）

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