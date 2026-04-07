伊朗攻擊警報來襲！沙烏地與巴林跨海大橋一度緊急關閉

連接沙烏地阿拉伯與巴林的重要跨海大橋法赫德國王大橋，今上午一度因伊朗襲擊威脅禁止通行。（路透）

美以日前空襲炸斷伊朗重要橋梁令戰事持續升級，今（7日）連接沙烏地阿拉伯與巴林的重要跨海大橋法赫德國王大橋（King Fahd Causeway）一度因伊朗威脅而禁止通行。

赫德國王大橋管理局今上午9點許突宣布，因伊朗針對沙烏地阿拉伯東部省的襲擊警報，為安全起見，暫停車輛通行法大橋，直到下午近3點才解除警報，恢復通行。

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法赫德國王大橋全長25公里是連接巴林和沙烏地阿拉伯間的跨海公路大橋，大橋於1981年開工，歷時4年多，於1986年11月25日建成通車，從巴林首都麥納麥通過大橋到沙烏地阿拉伯的胡拜爾市只要20分鐘車程，過去乘渡輪則需要2小時。

隨著美以首開先例炸毀伊朗重要橋梁，波灣國家相當憂心伊朗會展開報復，攻擊橋梁等民生設施。

استئناف حركة عبور المركبات على جسر الملك فهد — المؤسسة العامة لجسر الملك فهد （@KFCAofficial） April 7, 2026

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