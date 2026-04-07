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    首頁 > 國際

    義大利防長警告 伊朗戰爭危及美國全球領導地位

    2026/04/07 16:48 編譯謝宜哲／綜合報導
    義大利國防部長克羅塞托今表示，伊朗戰爭已將美國的全球領導地位置於危險境地。（路透）

    義大利國防部長克羅塞托今表示，伊朗戰爭已將美國的全球領導地位置於危險境地。（路透）

    義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）今（7）日表示，伊朗戰爭已將美國的全球領導地位置於危險境地，並對核升級的「瘋狂」局面表達擔憂。

    根據《路透》報導，克羅塞託7日接受義大利《晚郵報》採訪時指出，伊朗戰爭對美國的全球領導地位構成風險。他聲稱自己擔心衝突可能會進一步惡化，並提到二戰期間美國於1945年對日本進行的原子彈轟炸。

    克羅塞託說「想想看，正是像我們這樣的人類決定，連廣島與長崎的案例也可以作為結束衝突的手段。不幸的是，我們仍然擁有核武器，而那些沒有核武器的國家仍在尋求獲取它們。我們什麼都沒學到。」

    克羅塞託強調，這種風險是瘋狂的，世界正經歷一場衝突，而其中任何行動都會引發更高層次的反應。

    克羅塞託還表示，美國總統川普該有更勇敢的顧問。他說「這個總統（川普）任期的一個問題是，沒有人敢反駁老闆。」

    另外義大利總理梅洛尼雖避免對伊朗戰爭採取強硬立場，但她近日訪問了卡達、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國，以表達對面臨伊朗攻擊的波灣國家的支持，並保護義大利的能源供應。

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