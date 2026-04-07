智利獨裁時代曾犯罪 澳洲保母敗訴將被引渡回智利受審

1名躲到澳洲當保母、企圖透過法律行動力阻被智利引渡回國的前智利秘密警察，7日抗告失敗。圖為2023年9月9日，智利已故前獨裁者皮諾契特的支持者在智利聖地牙哥總統府附近集會。（美聯社資料照）

躲到澳洲當保母與清潔工的前智利秘密警察、被控「加重綁架」與被智利要求引渡回國的老婦阿德瑞娜．埃爾西拉．蕊瓦絲．岡薩雷茲（Adriana Elcira Rivas Gonzalez），7日在阻止澳洲讓她被引渡的終審中敗訴。

在智利提出將之引渡回國後，70歲出頭、被控在智利已故前獨裁者皮諾契特（Augusto Pinochet）執政時期涉及綁架的蕊瓦絲，2019年2月於雪梨被捕，被捕前曾在雪梨郊區兼職當保母與清潔工。

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法庭文件顯示，據稱是智利獨裁政權時代秘密警察的蕊瓦絲，被智利指控涉犯7項「加重綁架罪」，其所參與的綁架案受害者，包括當時的智利共產黨副總書記維克多．曼努埃爾．迪亞茲．羅培茲（Victor Manuel Diaz Lopez）。

迪亞茲在1976年5月10日凌晨被特務拘留，隨後被轉移到智利首都聖地牙哥市郊的1處秘密警察設施，之後便杳無音訊。被拘留於該設施的人士已全數死亡，據信迪亞茲死後被拋屍於大海。

蕊瓦絲曾企圖推翻2020年澳洲地方法院的裁示，該裁決認定蕊瓦絲符合被引渡回智利的條件，蕊瓦絲當時抗告失敗；而今蕊瓦絲在雪梨聯邦法院捲土重來，指稱澳洲政府允許她被引渡回智利的決定有法律缺陷。蕊瓦絲的律師辯稱，蕊瓦絲實際上是因「危害人類罪」（crime against humanity）而被引渡，但「危害人類罪」在案發當時的澳洲與智利，皆非犯罪行為。

但澳洲法官說，根據正式引渡文件與智利起訴書，蕊瓦絲被指控的罪名是加重綁架；蕊瓦絲使用「選擇性」引渡文件來辯證她被控的罪名其實是「危害人類罪」，是觀念錯誤。

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