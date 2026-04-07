打前先拍、打後再看？ 路透：俄衛星疑全程盯場 伊朗攻擊時間點曝光

烏克蘭情報評估指出，俄羅斯衛星在沙烏地蘇丹王子空軍基地遭襲前後均曾進行勘測。圖為3月27日遭伊朗擊中、機身嚴重毀損的美軍E-3預警機。（路透）

烏克蘭情報評估指稱，俄羅斯衛星在伊朗發動攻擊前後，均針對相關軍事目標進行勘測。這項情資顯示兩國在戰場上的連動模式，已呈現「打擊前掃描、打擊後觀測」的作業規律。評估認為，俄方提供的衛星影像可能大幅提升了伊朗飛彈與無人機的精準度與戰果判讀能力。

《路透》7日獨家報導指出，一份烏克蘭情報報告詳細記錄了俄羅斯對伊朗的潛在支援。報告指稱，俄羅斯衛星在3月下旬針對中東11個國家的46個軍事與關鍵目標，進行了至少24個影像勘測。西方與區域安全消息人士也向該報證實，其偵察數據顯示俄方衛星在當地活動異常頻繁。評估指出，多個地點在遭衛星觀測後數日內即發生攻擊，稱兩者在時間點上出現顯著重疊。

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報告內容詳述了這種疑似「盯場」的運作模式。3月下旬，俄方衛星曾掃描沙烏地阿拉伯的蘇丹王子空軍基地（Prince Sultan Air Base），該基地隨後在3月27日遭到攻擊。報告指稱，當時一架美製E-3預警機（AWACS）疑似受損。值得注意的是，俄羅斯衛星在該次襲擊後的隔日再度飛越同一地點，評估認為此舉可能用於戰果確認。

報導指出，除了影像支援，俄羅斯與伊朗在數位領域的合作也引發關注。報告認為，兩國的駭客組織正透過Telegram等通訊系統進行互動，其中包括俄方的「Z-Pentest Alliance」與伊朗的「Handala Hack」。相關行動被認為針對以色列能源公司與海峽地區的通訊設施。報告並提及，俄羅斯衛星目前也正針對荷姆茲海峽進行勘測，可能協助伊朗因應當地的海上封鎖任務。

烏克蘭報告並提及，俄羅斯與伊朗近年簽署戰略合作協議，範圍涵蓋情報交流。雖然美國白宮表示外部支援尚未影響美軍的行動，但歐洲外交官員透露，各國領袖已在G7會議中對此表示關切，並向美國國務卿魯比歐提出質詢。不過，魯比歐公開將俄方援助形容為不具顯著影響，相關影像交流已被納入兩國的監控合作範圍。

衛星影像顯示沙烏地蘇丹王子空軍基地。烏克蘭情報指稱，俄方衛星在攻擊前曾密集勘測該區域，疑似為伊朗襲擊提供定位支援。（美聯社資料照）

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