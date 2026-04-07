南韓無人機頻越界李在明親上火線道歉 金正恩讚：展現坦率大度

北韓領導人金正恩（左）與其胞妹金與正。（路透）

南韓總統李在明昨（6）日首度針對「無人機侵入北韓領空事件」公開表達遺憾，強調相關行為並非政府授權。對此，北韓領導人金正恩的胞妹、勞動黨副部長金與正火速回應，並轉述金正恩認為這展現了「坦率與大度」，肯定李在明的表態是明智之舉。

綜合韓媒報導，李在明在內閣會議中指出，由於部分人士不負責任、魯莽的行為，導致民用無人機多次越界前往北韓開城一帶拍攝，進而造成不必要的軍事緊張，他對此向北韓方表示遺憾，並承諾將防止類似事件再次發生。

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金與正當晚發布聲明，對李在明總統親自表達遺憾，並承諾防止類似事件再次發生予以肯定，「北韓政府認為這是非常值得慶幸且明智的做法。」

不過她也維持強硬立場，直指南韓不應只是在口頭上強調和平與穩定，而是應該停止一切對北韓的「魯莽挑釁行為」，並放棄任何接觸或對話的嘗試。她進一步警告，若主權再遭侵犯，南韓將付出難以承受的代價。

自去年9月至今年1月間，南韓民間人士與部分軍方、情報人員多次避開監控，將民用無人機送入北韓領空拍攝影像。為平息爭議並降溫緊張局勢，南韓政府計畫修法，未來針對擅自向北韓派遣無人機者，最重將面臨1年有期徒刑或1000萬韓元罰鍰（約新台幣21萬元）。

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