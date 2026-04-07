人鏈護電廠還不夠？伊朗革命衛隊號召「送小孩守檢查哨」

伊朗安全部隊人員於德黑蘭街頭持槍警戒。（法新社資料照）

在美國總統川普設定的最後通牒死線前夕，伊朗革命衛隊將領週二公開呼籲家長將孩子送往檢查哨站崗，試圖透過兒童身分保護頻遭空襲的軍事據點。在此同時，伊朗也對沙烏地阿拉伯發射7枚彈道飛彈，導致連接沙、巴兩國的唯一陸路通道一度緊急關閉，波斯灣局勢已陷入全面動盪。

《美聯社》報導指出，伊朗革命衛隊一名將領週二發出爭議號召，要求家長將子女送往近期屢遭空襲的檢查哨執行勤務。在此之前，德黑蘭已動員大學生與運動員在發電廠周邊組成人鏈。目前沙烏地阿拉伯已重新開放連接巴林的「金法赫國王大橋」（King Fahd Causeway），該橋在稍早因應伊朗飛彈襲擊東部省能源設施而關閉數小時。

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心理戰也同步升級。以色列軍方週二首度在X平台上以波斯語發文，警告伊朗民眾在當地時間晚間九點前，避免搭乘火車或靠近鐵路系統，暗示聯軍將對伊朗交通路網發動打擊。對此，法國外交部長巴羅（Jean-Noel Barrot）呼籲各方節制，強調攻擊民用與能源設施，將引發報復性的惡性循環，損害全球經濟利益。

戰火正直接衝擊區域經濟。伊朗週二對沙國東部石油產區發射7枚飛彈，沙烏地國防部證實，攔截後的殘骸落在能源設施周邊，目前正評估受損情況。

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