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    首頁 > 國際

    川普威脅媒體「不交人就坐牢」 追查披露「第2名飛官失蹤」洩密者

    2026/04/07 13:45 編譯陳成良／綜合報導
    美國總統川普6日於白宮記者會中表示與伊朗談判進展良好，但堅持協議必須包含荷姆茲海峽自由航行權，並針對披露飛官失蹤一事威脅媒體交出洩密來源。（美聯社）

    美國總統川普6日於白宮記者會中表示與伊朗談判進展良好，但堅持協議必須包含荷姆茲海峽自由航行權，並針對披露飛官失蹤一事威脅媒體交出洩密來源。（美聯社）

    美國總統川普6日威脅媒體交出報導機密消息的來源，否則可能面臨入獄。這項警告主要針對媒體披露「第二名美軍飛官失蹤」的機密資訊，川普認為報導已危及國家安全，並讓伊朗掌握相關情況，增加受困人員遭搜捕的風險。為查出政府內部的「洩密者」，川普不排除對媒體採取法律行動。

    《衛報》報導，川普在白宮記者會上表示，政府正積極追查向媒體透露飛官失蹤訊息的來源。相關報導提到，在一名飛官被擊落後，另有第2名飛官一度下落不明。川普指控，媒體披露「仍有一人失蹤」的訊息，使伊朗方面得以掌握該名飛行員尚在境內且正為生存奮鬥，大幅增加其暴露風險。川普警告媒體必須「交出消息來源，否則就坐牢」（give it up or go to jail）。

    駁斥戰爭罪指控 川普稱核武才是罪行

    針對國際間質疑美軍轟炸民用設施可能涉及戰爭罪，川普在同場記者會也表達強硬立場。報導指出，川普對於可能面臨的法律指控表示完全不擔心。他認為擁有核武器才是真正的戰爭罪，並預告若伊朗未能在期限前重新開放荷姆茲海峽，美軍將摧毀伊朗境內橋樑與電廠，使其陷入癱瘓。

    川普也在會中詳述了上週遭伊朗擊落的F-15飛官搜救過程，表示受傷的飛官曾在山區躲避追捕，最終由美軍突擊隊救回。報導引述美方官員說法表示，針對相關機密外洩的調查已經展開。

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