伊朗戰事資金哪來？外媒：中國每年輸血數百億美元

一艘載有伊朗原油的油輪停靠於中國舟山港。外媒分析指出，中國對伊朗石油的大規模採購，已成為德黑蘭每年獲取戰事資金的主要管道。（美聯社資料照）

在美國制裁持續收緊之際，外媒指出，中國近年大幅增加對伊朗石油的採購，使德黑蘭在衝突期間仍能取得數百億美元收入，維持其經濟與軍事運作。相關金流被視為維持伊朗戰事運作的重要來源之一。這套用以規避美方經濟制裁的隱密系統，主要由影子船隊與小型銀行構成。

《華爾街日報》報導，中國已大幅增加對伊朗石油的購買量，使伊朗在受到美國制裁的情況下，每年仍能獲得數百億美元的收入。相較於10年前僅佔伊朗石油出口量的 30%，目前中國幾乎接收了伊朗生產的所有石油。

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曾任職於美國財政部海外資產控制辦公室、現為員華盛頓智庫捍衛民主基金會（FDD）研究員的梅茲利許（Max Meizlish）分析認為，若沒有來自中國的長期支持，伊朗難以維持目前戰事。

為確保貿易持續，中國買家與伊朗建立了一套龐大的避險系統。報導指出，相關款項會透過營運範圍有限、較不擔心美國制裁的小型地方銀行進行結算。同時，伊朗在香港等地設立的前端公司負責管理收益。目前主要買家已轉向被稱為「茶壺」（Teapots）的中國民營煉油廠，這些企業不具備全球業務，因此對美方的制裁風險具備較強的承受力。

偽造發票與海上轉運 4億桶制裁油品輸往中國

在運輸戰略方面，伊朗透過一組由至少56艘油輪組成的「影子船隊」移動石油。這些船隻在航行過程中會更改名稱、關閉定位設備，並在海上進行轉運以掩蓋來源。相關調查顯示，這套系統自2019年以來，已向中國輸送超過4 桶受到制裁的石油。此外，雙方有時會採取「以物易物」模式，由中國國營企業在伊朗建設基礎設施，作為石油付款的補償。

雖然美國政府試圖透過起訴個人與擴大制裁來限制這項貿易，但目前的干預力道仍受到限制。報導分析認為，美方若對中國採取更激進的制裁，恐導致全球油價劇烈波動並動搖美中外交關係。儘管德黑蘭封鎖了荷姆茲海峽以因應西方航運，但滿載伊朗石油的油輪仍能持續駛向中國港口。中國外交部則公開表示，堅決反對任何非法與不合理的單邊制裁。

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