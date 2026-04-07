C-130飛不走改派這機接人！低空馳援畫面曝 疑美軍最神祕部隊所屬

川普所謂的「更輕、更快的飛機」救援疑似被拍到，可能是隸屬於美國空軍第427特種作戰中隊的C-295W。（圖擷自X）

因救援F-15E戰機上校飛官，美軍調動大量資源、協調各單位進行了一次在敵方領土的營救行動，美國總統川普透露出動了155架軍機、數百名特種部隊前往救援；而成功救出飛行員後，2架C-130運輸機疑似陷在跑道無法起飛，川普透露，他們另外派出3架「更輕、更快的飛機」來接走所有人，C-130運輸機等無法帶走設備則原地炸毀，現所謂的「更輕、更快的飛機」疑似在這次救援行動中被拍到。

綜合外媒報導，美國總統川普6日在白宮舉行記者會，透露美軍營救F-15E飛官的部分任務細節；他表示，運輸機運送了3架小型直升機，並將它們集結在失蹤飛行員藏身的洞穴或縫隙附近，到了撤離時刻，由於運輸機載有過多設備和人員，無法從沙地上起飛，最後獲救飛行員和救援隊被3架「更輕、更快的飛機」接走，地面上的設備則被炸毀，防止其落入伊朗人手中。

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美軍撤離炸毀的飛機殘骸至少可以看到2架C-130運輸機以及MH-6「小鳥式」直升機。

而所謂的「更輕、更快的飛機」疑似在這次救援行動中被拍到，「X」開源帳號平台「OSINTtechnical」分享1段影片，1架C-295W運輸機低空飛越伊朗西部沙漠的畫面，C-295W是1種雙發戰術運輸機，由位於西班牙境內的空中巴士國防航太公司製造。

據傳美國空軍第427特種作戰中隊（427th SOS）擁有少量的C-295W，用於為短跑道和簡易跑道、低空飛行以及在艱苦環境下執行滲透和撤離任務，該單位幾乎沒有公開訊息，是美軍神秘且高度機密部隊，外界認為是為三角洲部隊（Delta Force）等頂尖特種部隊提供秘密空運與特種作戰支援。

Footage of a USAF C-295W from the 427th Special Operations Squadron flying low over the western Iranian desert early this morning. pic.twitter.com/LwVugre5JL — OSINTtechnical （@Osinttechnical） April 5, 2026

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