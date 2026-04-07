為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    C-130飛不走改派這機接人！低空馳援畫面曝 疑美軍最神祕部隊所屬

    2026/04/07 11:59 即時新聞／綜合報導
    川普所謂的「更輕、更快的飛機」救援疑似被拍到，可能是隸屬於美國空軍第427特種作戰中隊的C-295W。（圖擷自X）

    川普所謂的「更輕、更快的飛機」救援疑似被拍到，可能是隸屬於美國空軍第427特種作戰中隊的C-295W。（圖擷自X）

    因救援F-15E戰機上校飛官，美軍調動大量資源、協調各單位進行了一次在敵方領土的營救行動，美國總統川普透露出動了155架軍機、數百名特種部隊前往救援；而成功救出飛行員後，2架C-130運輸機疑似陷在跑道無法起飛，川普透露，他們另外派出3架「更輕、更快的飛機」來接走所有人，C-130運輸機等無法帶走設備則原地炸毀，現所謂的「更輕、更快的飛機」疑似在這次救援行動中被拍到。

    綜合外媒報導，美國總統川普6日在白宮舉行記者會，透露美軍營救F-15E飛官的部分任務細節；他表示，運輸機運送了3架小型直升機，並將它們集結在失蹤飛行員藏身的洞穴或縫隙附近，到了撤離時刻，由於運輸機載有過多設備和人員，無法從沙地上起飛，最後獲救飛行員和救援隊被3架「更輕、更快的飛機」接走，地面上的設備則被炸毀，防止其落入伊朗人手中。

    美軍撤離炸毀的飛機殘骸至少可以看到2架C-130運輸機以及MH-6「小鳥式」直升機。

    而所謂的「更輕、更快的飛機」疑似在這次救援行動中被拍到，「X」開源帳號平台「OSINTtechnical」分享1段影片，1架C-295W運輸機低空飛越伊朗西部沙漠的畫面，C-295W是1種雙發戰術運輸機，由位於西班牙境內的空中巴士國防航太公司製造。

    據傳美國空軍第427特種作戰中隊（427th SOS）擁有少量的C-295W，用於為短跑道和簡易跑道、低空飛行以及在艱苦環境下執行滲透和撤離任務，該單位幾乎沒有公開訊息，是美軍神秘且高度機密部隊，外界認為是為三角洲部隊（Delta Force）等頂尖特種部隊提供秘密空運與特種作戰支援。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播