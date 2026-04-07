油罐車爆炸致1死2傷 巴拿馬美洲大橋暫停通行

1輛油罐車6日在巴拿馬運河1座橋梁旁發生爆炸，造成1人死亡與2人受傷。（法新社）

巴拿馬當局稱，1輛油罐車6日在巴拿馬運河1座橋梁旁發生爆炸，造成1人死亡與2人受傷。

根據《法新社》報導，事故發生在美洲大橋旁的油罐車燃料供應站，該大橋橫跨巴拿馬運河。監視器畫面顯示，爆炸現場升起火球，冒出濃煙。

請繼續往下閱讀...

巴拿馬消防局局長阿爾瓦雷斯（Victor Alvarez）指出，1名據信在該供應站工作的人員在爆炸中喪生，另有2名消防員受輕傷。

巴拿馬運河管理局報告稱，爆炸未對運河造成影響。美洲大橋在事故發生後關閉，並於今（7）日接受檢查，以確定是否受到爆炸損壞。

值得注意的是，隨著伊朗封鎖荷姆茲海峽，巴拿馬運河重要性越發突出。

《美國有線電視新聞網》（CNN）指出，巴拿馬運河管理局副局長馬洛塔（Ilya Espino de Marotta）稱，近期通過運河的船舶數量出現增長。

馬洛塔表示，在燃料價格節節攀升的當下，巴拿馬運河全長僅82公里，不到193公里長的埃及蘇伊士運河的一半。這種無可取代的優勢大幅縮短航程，為航商節省鉅額燃料成本，使其在動盪局勢下更具吸引力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法