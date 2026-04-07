日本唯一沒有牛丼店松屋的縣！鳥取縣發起活動喊話快來

日本鳥取縣是唯一沒有牛丼連鎖店松屋的縣，因此在X發起了「松屋來鳥取」的活動。圖為鳥取吉祥物看著桌上「快來這邊」的標語。（圖擷自鳥取縣吉祥物X帳號）

日本知名牛丼連鎖店松屋，3月26日在島根縣出雲市開設該縣首店，連帶使得鳥取縣失去了「同伴」，成為日本唯一沒有松屋的縣。對此，該縣在X發起了「松屋來鳥取」的活動，希望終有一天業者能來展店。

據《讀賣新聞》報導，松屋於島根開店的消息傳出後，鳥取縣吉祥物Toripy氣噗噗地在X回文，強調自己一點也不介意，但附圖桌上的標語卻寫著「快來這邊」，讓網友們笑稱Toripy其實超級介意，松屋也回應總有一天要「壓軸（大トリ）」出場，這裡的「トリ」就是指涉鳥取。

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鳥取縣知事平井伸治本月2日出席記者會時，笑稱當地「沒有松屋但有松葉（蟹）」，並展開推廣鳥取食材的活動，網友們只要關注Toripy的X帳號並轉發「松屋來鳥取」活動文章，同時附上以地方食材製作的料理照片，就能參與抽獎。

平井伸治向來以使用雙關語吸引大型連鎖店入駐而聞名。2012年，星巴克在島根縣松江市展店，使得鳥取縣成為日本當時唯一沒有星巴克的縣。

對此，平井伸治打趣地表示「我們沒有星巴克（スタバ），但我們有日本最棒的砂場（スナバ，鳥取知名咖啡店）」，最終星巴克於2015年前往鳥取縣開店。

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