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    首頁 > 國際

    來自太空的洋蔥！亡妻名字刻上月球 全艙擁抱一幕惹哭全球

    2026/04/07 11:02 即時新聞／綜合報導
    阿提米絲2號團隊決定將1個新的月球隕石坑以團隊指揮官懷斯曼病逝的太太命名，透過直播可以看到4名太空人激動擁抱，惹哭數百萬收看這歷史性一刻的觀眾。（法新社）

    阿提米絲2號團隊決定將1個新的月球隕石坑以團隊指揮官懷斯曼病逝的太太命名，透過直播可以看到4名太空人激動擁抱，惹哭數百萬收看這歷史性一刻的觀眾。（法新社）

    美國航太總署（NASA）的「阿提米絲2號」（Artemis II）任務於本月1日升空啟航，在台灣時間今晨（7日）1點56分左右，創下人類距離地球最遠太空飛行紀錄，不久太空團隊表示，他們發現2個尚未命名的月球新隕石坑，其中1個決定以團隊指揮官懷斯曼（Reid Wiseman）病逝的太太命名，透過直播可以看到4名太空人激動擁抱，惹哭數百萬收看這歷史性一刻的觀眾。

    綜合外媒報導，「阿提米絲2號」團隊在台灣時間今晨1點56分，飛到與地球距離約25萬2760英里（約40萬6778公里）太空，比阿波羅13號在1970年4月創下的舊紀錄還多出約4105英里（約6606公里），改寫人類距離地球最遠太空飛行紀錄。

    在創下這紀錄後不久，加拿大籍的太空人韓森（Jeremy Hansen）向地球的NASA總部進行通話，「我們的科學團隊幫助我們找到了月球上幾個相對較新的、尚未命名的隕石坑，我們想提出幾個可能的名稱。」

    其中1個雨神坑命名為「誠信號」（Integrity），也就是助他們上太空的獵戶座太空船名稱，而另1個則以「阿提米絲2號」指揮官懷斯曼（Reid Wiseman）的亡妻「卡蘿爾」（Carroll）命名；懷斯曼妻子卡蘿爾於2020年病逝，留下了2個女兒。

    韓森表示：「幾年前，我們開始了這段旅程，在我們這個關係緊密的太空人大家庭中，我們失去了1位親人……而在月球上有1個非常獨特的地方……在月球繞行地球的某些時候，我們將能夠從地球上看到它。」

    韓森越說越激動地哽咽，一旁的指揮官懷斯曼也忍不住掉淚，隨後4名太空人擁抱在一起，這畫面也透過直播展現在數百萬名收看這歷史性一刻的觀眾面前，一同見證這感人的一幕。

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