中東戰火衝擊油價！亞航宣布機票「最高漲40％」 航班已砍一成

亞洲航空。（路透）

受中東局勢動盪影響，國際油價隨之飆升，東南亞最大廉價航空亞洲航空（AirAsia）昨（6）日宣布，為因應燃油成本高漲，機票價格最高將調漲40%，並已削減約10%的航班總數。

綜合外媒報導，美國與以色列於2月28日聯手對伊朗採取行動，引發德黑蘭封鎖全球石油要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）進行報復。亞航創辦人費南德斯（Tony Fernandes）表示，部分市場的航空燃油價格已衝上每桶300美元，航空公司被迫調高票價並縮減運能以彌補缺口。他直言機票漲價「無可避免」，亞航將針對無法負荷燃油成本的航線減少運力。

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亞航商務長吳慧倫（Amanda Woo）進一步說明，機票價格已採遞增方式上調31%至 40%，燃油附加費則上調20%。為了緩解旅客負擔，公司同時採取降低行李託運費用等措施作為補償。目前亞航已暫停部分航線，整體航班量刪減約一成。

儘管成本壓力沈重，亞航強調因市場需求旺盛，海外擴張計畫仍將持續。原定6月開啟的巴林航線及東南亞以外的飛行路徑將按原計畫進行，巴林也將成為亞航在中東的首個樞紐。

亞航高層指出，雖然目前前景尚稱「可以應付」，但公司利潤最終仍取決於這場中東危機的持續時間。

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