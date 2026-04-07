美駐伊拉克領事館遇襲 當地機場也傳爆炸聲

伊拉克北部庫德斯坦地區艾比爾機場6日發生爆炸。圖為該機場。（路透）

1名安全消息人士6日告訴《法新社》，防空系統擊落4枚射向美國駐伊拉克艾比爾（Erbil）領事館的飛彈。數小時後《法新社》記者稱，在伊拉克北部庫德斯坦地區艾比爾機場附近聽到爆炸聲，該機場駐紮著美國領導的反聖戰組織的顧問。

根據《法新社》報導，艾比爾當局還指出，今（7）日凌晨在民用區發生1起致命的無人機襲擊事件。當地反恐部門表示，1架來自伊朗的裝載炸彈的無人機在午夜過後墜毀在艾比爾達拉沙克蘭（Dara Shakran）分區的1戶民宅，造成1對夫婦死亡。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是，美國駐伊拉克大使館5日才說，與伊朗有關聯的伊拉克恐怖民兵組織連夜對美國在伊拉克的外交設施發動2起性質惡劣的襲擊，企圖殺害美國外交官。

該大使館發言人敦促伊拉克當局阻止對美國使團和設施的進一步攻擊，並強調若伊拉克政府無法履行其義務，美國將毫不猶豫地保衛自身人員和設施。

自伊朗戰爭爆發後，一些位於伊拉克境內的組織幾乎每天都稱對美國在伊拉克境內外的利益發動攻擊。這些組織名義上隸屬於伊拉克伊斯蘭抵抗組織，該組織是由反對美國在伊拉克駐軍的親伊朗派系組成的聯盟。

這些組織遭到襲擊後，將攻擊歸咎於美國和以色列。五角大廈承認，直升機在戰爭期間曾對伊拉克境內的親伊朗武裝組織發動空襲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法