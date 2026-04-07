曾被示警「救飛官恐死百人」 川普：我認為這次任務很值得

川普6日公布F-15E飛官營救行動細節，川普強調，這項任務很危險，但非常值得。（彭博）

美國總統川普6日在白宮舉行記者會，公布F-15E飛官營救行動細節，川普強調，這項任務很危險，但非常值得；參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）則指出，無論何時何地，只要美國決定行動，就能救回美軍官兵。

綜合外媒報導，川普表示，試圖營救飛行員是一個「高風險決定」，因為可能會從原本一兩人傷亡，變成100人喪生的最壞結果，而這次救援行動，動員了數百名官兵參與。川普強調：「這是一個很難的決定，但在美國軍隊裡，我們不會拋下任何一位美國人。我們絕不這麼做。」

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川普表示，有軍方人士提醒他，這次行動可能導致數百人喪生，但是他仍然決定要執行這個救援任務，面對媒體追問「是否在過程中考慮過終止任務」，川普並沒有正面回應，而是說：「有人告訴我這是一項非常危險的任務，但我認為這是值得的。」

參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）則表示：「在任何時候、任何條件下，只要我們決定行動，就能在世界任何地方救回我們的作戰人員。我們始終會動用壓倒性的技術與火力來完成任務。」

參謀首長聯席會議主席凱恩則指出，無論何時何地，只要美國決定行動，就能救回美軍官兵。（彭博）

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