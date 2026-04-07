營救受困伊朗飛官　川普：出動逾170架軍機

美國總統川普今天在白宮記者會上表示，美軍出動逾170架軍機，前往伊朗境內營救一架遭擊落戰機的2名飛行員。川普還透露，這次營救任務出動了數百名美軍。

法新社報導，川普表示，美軍在營救首名飛官行動中出動了21架軍機，而在營救另一名飛官的任務中則動用多達155架軍機。他還說，執行任務期間有2架運輸機陷於沙地中無法脫困，最終被迫就地炸毀。

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根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普還透露，這波營救任務出動了數百名美軍。

此外，川普還在記者會上警告某家媒體，要求交代是誰洩露美軍飛官在伊朗失蹤的消息，否則該媒體相關人員將面臨牢獄之災。

川普說：「我們將找上發出這則消息的媒體公司，告訴他們：『這關乎國家安全。交出消息來源，否則就去坐牢。』」川普並未指名是哪一家媒體。

美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）今天向記者表示，針對營救在伊朗境內遭擊落戰機的飛行員，美國境外情報單位曾發動一項「欺敵行動」，以誤導搜尋美方人員的伊朗當局。

雷克里夫：「中情局執行一項欺敵行動，以混淆當時正拼命搜尋我方飛行員的伊朗人。」他還提到，其中一名飛行員當時躲藏在深山中，最後成功獲救。（編譯：劉淑琴）1150407

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