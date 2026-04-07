以色列二度打擊南帕爾斯天然氣田 摧毀伊朗革命衛隊「印鈔機」

以色列二度攻擊伊朗的南帕爾斯天然氣田及其附屬石化園區，這不僅是維持伊朗平民供電的能源生命線，也是其出口收入的關鍵來源。（法新社檔案照）

以色列6日二度攻擊伊朗的南帕爾斯（South Pars）天然氣田及其附屬石化園區，這不僅是維持伊朗平民供電的能源生命線，也是其出口收入的關鍵來源。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）表示，以色列攻擊位於阿薩盧耶（Asaluyeh）的1座關鍵石化廠，這是南帕爾斯海底氣田在陸地上的工業設施；這場「強力打擊」擊中「伊朗最大的石化設施...負責該國約50％的石化產品生產」。

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對南帕爾斯的攻擊對伊朗而言，具有極大的挑釁意味。以色列在3月18日的首度攻擊，促使伊朗鎖定中東其他國家的能源基礎設施作為報復，這場戰事的升級為該地區及其他地方帶來新的震撼。

在3月的攻擊之後，美國總統川普曾表示，以色列不會再次攻擊南帕爾斯，但也警告，如果伊朗繼續攻擊卡達的關鍵能源基礎設施，美國將進行報復，並「大規模炸毀」整個氣田。

美聯社指出，在一個有時難以產生足夠電力的國家中，南帕爾斯是伊朗最大的國內能源來源。這座位於波斯灣下方的全球最大氣田，由伊朗與卡達共享，伊朗端稱為南帕爾斯，卡達端則稱為北方氣田（North Field）。

伊朗高度仰賴天然氣來發電與供應家庭暖氣。哥倫比亞大學全球能源政策中心（Center on Global Energy Policy）指出，儘管伊朗的經濟規模小得多，但它是全球第4大天然氣消費國，僅次於美國、中國與俄羅斯。與其他中東國家不同，由於氣候寒冷，伊朗使用天然氣供暖，且大部分使用皆受到補貼，反而阻礙能源的有效利用。

雖然南帕爾斯的天然氣對伊朗國內很重要，但石化廠是出口收入的來源。這些天然氣被用來製造乙烯、丙烯、甲醇、氨與尿素等基本化學原料，進而用於製造塑膠管、包裝、服飾、家庭用品或肥料等產品。

伊朗礦業與石化出口公司Irminex指出，最大的進口國包括土耳其、中國、印度與東南亞國家。由於能夠取得南帕爾斯天然氣，伊朗的石化產業從低廉的原物料成本中獲得競爭優勢。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，這些收入使伊朗的「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）受益，「今天我們摧毀了伊朗最大的石化廠。也就是說，我們正在系統性地摧毀革命衛隊的印鈔機。」

儘管帳面上擁有龐大的能源儲備，伊朗卻因天然氣供應中斷，而遭受電力短缺之苦。因此，對南帕爾斯的攻擊可能同時鎖定平民福祉與出口收入。

僅有300萬人口的卡達，已投資數十億美元開發該氣田作為液化天然氣（LNG）的來源；在戰前，卡達透過其拉斯拉凡（Ras Laffan）設施出口LNG。這是一門利潤豐厚的生意，在戰爭迫使卡達關閉拉斯拉凡之前，卡達供應全球約5分之1的LNG。

擁有9300萬人口的伊朗則因制裁與缺乏投資，阻礙LNG出口站的開發。取而代之的是，伊朗將其天然氣輸入自己的管線系統，並在國內用於烹飪、家庭供暖、發電以及作為工業原物料。伊朗的出口量相對較少，約90億立方公尺，卡達則超過1200億立方公尺。

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