習近平心腹、「航天少帥」馬興瑞落馬 恐與家族式腐敗有關

中共中央政治局委員馬興瑞。（法新社檔案照）

中國官方《新華社》3日公布，中共中央政治局委員馬興瑞因涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。香港《明報》6日刊文透露，馬興瑞出事，可能與軍工反腐和家族式腐敗有關。

《明報》指出，這則消息算不上震撼彈，因為馬興瑞被調離新疆自治區黨委書記職位之後，已經失蹤了4個月，外界都預料到他落馬是遲早的事。文章認為，這則消息的亮點反而是馬興瑞擔任了中央農村工作領導小組副組長。

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分析指出，馬興瑞的前任新疆黨委書記陳全國半途離疆，返回北京後同樣擔任此職，投閒置散（譯按：形容1個人被安置在不重要的位置上），在中共20大提早裸退，算是平安著陸；12年前山西省委書記袁純清也曾貶任中央農村工作領導小組副組長。由此可見，三農（農業、農村、農民）工作雖說非常重要，但領導小組卻經常安置問題高官。

對於馬興瑞為何落馬，《明報》文章表示，他的職業生涯可以分為3個階段：軍工、廣東、新疆；中共20大閉幕不久，軍隊掀起反腐風暴，火箭軍與裝備系統最先出事，軍工央企也牽連其中。

「航天少帥」馬興瑞 恐捲入軍工腐敗

馬興瑞有「航天少帥」之稱，曾任中國航天科技集團總經理，不少門生故舊都已落馬，包括曾在航天科技集團擔任其秘書的南昌市長高世文已失蹤2個月。因此，外界猜測馬興瑞捲入軍工腐敗，大概八九不離十。

此外，馬興瑞也可能涉及家族式腐敗。《明報》指出，馬興瑞出身於黑龍江雙鴨山礦工家庭，曾擔任深圳市委書記、廣東省長，雙鴨山與廣東相隔萬里，但過去幾年卻特別親近，公開數據顯示，深圳前海一些金融控股集團、企業集團老闆都曾前往雙鴨山，捐款數百萬，尋求戰略合作。COVID-19疫情期間，這些廣東企業更是頻頻向雙鴨山捐贈醫療口罩等防疫物資。

《明報》文章透露，在這些雙向交互中，居中協調的是馬興瑞的弟弟馬興全。馬興全是雙鴨山市人大常委、北京展盈興業信息科技有限公司董事長，在當地經營房地產、煤炭、市政、勞務、建築工程等；馬興瑞的夫人也是馬興全的大學同窗，據稱在商界也很活躍。文章指出，將來馬興瑞罪狀如果包括「家族式腐敗」，也不令人意外。

旅美中國作家陳破空表示，馬興瑞的垮台說明了3件事情：第一是習近平的失敗，這對習近平、彭麗媛都造成了重大的打擊，因為他是習彭兩人的親信心腹。第二個是二十大的失敗，二十大習近平搞一派獨大、一人獨尊，以為通過自己組閣，全是自己的人馬就能夠把這個黨國的形勢搞好，結果事與願違。

陳破空表示，馬興瑞倒台也是對習近平定於一尊形象的塑造失敗， 因為馬興瑞被查辦非習近平、彭麗媛所願。

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