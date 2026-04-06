外遭猛轟內殺異己！伊朗連絞13人 國際人權組織控酷刑逼供

伊朗首都德黑蘭民眾去年12月底因不滿生活成本飆漲而舉行示威活動。（美聯社）

伊朗當局再度絞死2名參與反政府示威的民眾，使中東戰事爆發以來的處決總數攀升至13人；國際人權組織隨即出面指控，相關死刑判決完全建立在毒打與死亡威脅的殘酷逼供之上。

根據《法新社》報導，伊朗司法部門所屬的「米贊線上」（Mizan Online）網站6日證實，當局5日已再將2名男子處以絞刑；官方指控這2人為美國與以色列效力，涉嫌在示威期間闖入軍事設施奪取武器，並企圖發動大規模屠殺。

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另據《路透》指出，這起判決的背景源於去年底因不滿生活成本飆漲而爆發、並於今年1月達到高峰的全國反政府抗議浪潮。

這並非單一處決事件，而是國家級的系統性清洗。自美國與以色列2月28日對伊朗發動戰爭以來，德黑蘭當局已密集處決多名反對派人士。截至目前為止，已有至少6名伊朗人民聖戰者組織（MEK）成員、6名示威者，以及1名因間諜罪被定罪的瑞典公民遭絞刑處死，總遇害人數達到13人。

這連串死刑的合法性遭到國際社會強烈抨擊。國際特赦組織（Amnesty International）發表聲明指出，包含先前遭處決的抗議者法希姆（Ali Fahim）在內，許多同案被告在拘留期間遭到毒打、鞭笞、長時間單獨囚禁以及槍抵頭部的死亡威脅。該組織指控，當局僅憑藉在酷刑下逼出的自白，便在短短數小時的極度不公平審判中草率定罪。

這波絞刑執行的時間點，正值美國與以色列對伊朗6日全境發動大規模空襲、單日造成逾25人死亡之際。在面對基礎設施遭摧毀與外部軍事壓力的同時，德黑蘭當局針對今年初全國抗議參與者的死刑判決與後續執行程序，目前仍在持續推進中。

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