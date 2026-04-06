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    首頁 > 國際

    美伊討論45天停火協議 伊朗拒以重啟荷莫茲海峽為條件

    2026/04/06 17:32 中央社
    美國總統川普。（美聯社檔案照）

    美國總統川普。（美聯社檔案照）

    美國、伊朗與區域調解方據報導正討論一項潛在協議，包括實施為期45天的停火，美伊已收到關於結束敵對狀態的協議架構，但伊朗官員今天告訴路透社，不會將重啟荷莫茲海峽作為暫時停火的條件之一。

    美媒Axios昨天率先引述消息人士報導，美國、伊朗與區域調解方正討論一項兩階段潛在協議，第一階段可能實施為期45天的停火，期間將就永久結束戰爭進行談判。第二階段則是就終戰達成協議。

    一名知悉這項提案的消息人士今天表示，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）「徹夜」與美國副總統范斯（JD Vance），美國特使魏科夫（Steve Witkoff）及伊朗外長阿拉奇（Abbas Araqchi）聯繫。

    川普昨天在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）發布夾雜髒話的貼文威脅說，若伊朗當局不在7日前達成協議並重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），地獄將降臨到他們頭上，美國將進一步攻擊伊朗能源與運輸基礎設施。

    但一名伊朗高階官員今天告訴路透社，伊朗不會將重啟荷莫茲海峽作為暫時停火的條件之一，伊朗在評估停火方案期間，不會接受最後期限。

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