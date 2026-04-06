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    首頁 > 國際

    以色列揚言逐一追殺伊朗領導層 情報首長遇襲身亡成最新例

    2026/04/06 16:57 編譯陳成良／綜合報導
    伊朗伊斯蘭革命衛隊情報首長哈德米（Majid Khademi）（圖取自X平台）

    伊朗伊斯蘭革命衛隊情報首長哈德米（Majid Khademi）（圖取自X平台）

    以色列6日表示，已在最新一波攻擊中擊斃伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）情報首長哈德米（Majid Khademi）。伊朗國營媒體亦報導其身亡，但未說明具體細節。

    根據《美聯社》報導，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）證實相關行動，並公開表示，將持續鎖定伊朗領導層，對相關人物「逐一」進行追蹤與打擊。這是以色列近來少見以明確措辭，對外說明針對高層人物的行動方向。

    報導指出，哈德米為革命衛隊情報體系負責人，掌管情報蒐集與內部安全機制，在伊朗軍事架構中屬關鍵職位。其身亡消息公布之際，以色列同步釋出強硬談話，使相關行動從單一打擊，轉為更具延續性的軍事策略表述。

    除針對個別高層外，以色列還表示近期攻擊行動已波及伊朗部分產業設施，包括鋼鐵與石化相關產業。卡茲指出，相關行動將持續進行，以削弱伊朗整體作戰能力。

    報導分析，外界普遍將「斬首行動」視為以色列過去針對敵對武裝組織常用手段之一，此次直接針對伊朗體制內高階軍事與情報人物並公開表態，顯示衝突層級與訊號均有所提升。

    伊朗官方目前尚未就此公布具體回應，但先前已多次表示，若其高層或基礎設施遭攻擊，將採取報復行動。

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