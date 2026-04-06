川普威脅炸電廠橋梁、伊朗控涉戰爭罪 同日空襲釀逾25死

伊朗首都德黑蘭革命廣場（Enghelab Square）5日出現一幅巨型政治看板，畫面上伊朗軍人以漁網「捕獲」多架美軍軍機與裝備，並以波斯語寫著「荷姆茲海峽將繼續封閉」，強勢回應美方的軍事施壓。（歐新社）

伊朗高階官員6日指控，美國總統川普威脅攻擊電廠與橋梁的言論恐已構成戰爭罪。在雙方政治交鋒之際，美國與以色列同日對伊朗發動新一波空襲，造成至少25人死亡，衝突同時涉及軍事行動與國際法爭議。

根據《法新社》報導，伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）在社群平台X發文指出，川普威脅襲擊伊朗民生基礎設施，指相關言論違反國際法原則。他並引用《國際刑事法院羅馬規約》（Rome Statute）相關條文，指相關威脅可能構成戰爭罪。加里巴巴迪批評川普身為國家最高官員，竟公開發出此類犯罪威脅。

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相關指控源於美方稍早發出的極限施壓。川普先前設定美東時間週二晚間8時為開放荷姆茲海峽的最後期限，並在社群平台預告當天將成為伊朗的「電廠日」與「橋梁日」。他更以粗魯字眼警告德黑蘭當局「開放該死的海峽」，否則就等著「下地獄」，並提及電廠與橋梁等基礎設施可能成為攻擊目標。

德黑蘭遭猛轟 美以空襲奪25命

在政治口水戰升級的同時，現實戰場的傷亡正持續擴大。據《美聯社》報導，美國與以色列6日對伊朗境內發動大規模空襲，造成至少25人死亡。德黑蘭市區整夜傳出爆炸聲。此外，包含聖城庫姆（Qom）在內的多處住宅區亦遭火網波及。

面對美以空襲與基礎設施打擊威脅，德黑蘭當局拒絕退讓。伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Qalibaf）抨擊川普的發言極度「魯莽」。他警告美方，試圖透過戰爭罪行將無法獲得任何戰略利益，唯一解方是尊重伊朗人民權利並停止危險遊戲。

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