川普揚言轟伊朗電廠 專家：蓄意攻擊民用設施構成戰爭罪

美國總統川普近日揚言摧毀伊朗的發電廠、油井和海水淡化廠。圖為伊朗布什爾核電廠。（Planet Labs PBC/美聯社）

美國總統川普近日揚言摧毀伊朗的發電廠、油井和海水淡化廠，然而專家警告，根據國際法，蓄意攻擊民用基礎設施可能構成戰爭罪。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，蓄意摧毀能源基礎設施，可能對平民的日常生活造成毀滅性影響，即使這些設施被主張具有軍事或政府用途。

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國際刑事法院（ICC）首任檢察長莫雷諾─歐堪波（Luis Moreno Ocampo）接受BBC訪問時表示，無論是川普（Donald Trump）轟炸伊朗發電廠，或者伊朗與以色列互襲能源基礎設施，均不構成合法軍事目標。

根據ICC制定的羅馬規約（Rome Statute），莫雷諾─歐堪波指出，蓄意針對非軍事目標的民用物件與設施發動攻擊，構成戰爭罪。

法新社報導，伊朗副外交部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）今天指控，川普威脅攻擊伊朗發電廠和橋梁，可能構成戰爭罪。

加里巴巴迪在社群平台X發文寫道：「這位美國總統，作為國家最高領導人，已公開揚言要犯下戰爭罪。」

川普曾說，他「不需要國際法」，他是按照「自身道德標準」行事。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）上週被問及美方可能觸犯戰爭罪的問題時，予以駁斥。

她回應：「當然，美國政府與軍隊始終在法律框架內行動。但在完全達成『史詩怒火行動』（Operation Epic Fury）的目標方面，川普總統將持續推進行動，他也期待伊朗政府與美方達成協議。」

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