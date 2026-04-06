最後48小時！ 調解國力促美伊停火45天 川普嗆：不談就炸光

美伊雙方以及調解團體，正在討論一項為期45天的停火協議條款，川普警告不談就炸光伊朗基礎設施。（美聯社）

美伊停火有譜？有外媒指出，美伊雙方以及一個由區域國家組成的調解團體，正在討論一項為期45天的停火協議條款，盼在停火期間促成戰爭落幕，不過目前短期內達成初步協議的機率不高。

據美國新聞網站《Axios》報導，根據4名了解談判情況的美國、以色列及區域消息人士透露，目前各方仍在密集協商為期45天的停火協議。知情人士透露，目前談判透過巴基斯坦、埃及與土耳其進行斡旋，同時川普特使魏科夫（Steve Witkoff）與伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）也有訊息往來。

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調解國正在討論一項分兩階段進行的協議，第一階段為45天的停火，在此期間將就停戰進行談判。第二階段將達成正式終止戰爭的協議。

不過美國官員表示，川普政府近期已向伊朗提出多項方案，但伊朗尚未接受，在未來48小時內達成初步協議的機率不高。

談判過程中關於重新開放荷姆茲海峽，以及處理伊朗高濃縮鈾是兩項關鍵議題，目前調解國希望伊朗在第一階段協議中，能在這兩項議題上採取「部分措施」，作為建立信任的開始，最後在第二階段的最終協議中解決此問題。然而伊朗將這兩項議題視為最重要的談判籌碼，不太可能僅為45天停火就全面讓步。

調解國已向伊朗明確表示，沒有時間再拖延談判策略，接下來48小時將是避免大規模破壞的最後機會。川普向《Axios》表示，美方目前正與伊朗「進行深入談判」，並認為在期限前仍有機會達成協議。他強調：「機會不錯，但如果他們不達成協議，我會把那裡的一切炸掉。」

川普最新的開放荷姆茲海峽最後通牒時間為美東時間週二晚間8點（台灣時間為週三早上8點），揚言若不開放，伊朗將面臨基礎設施摧毀。

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