為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    最後48小時！ 調解國力促美伊停火45天 川普嗆：不談就炸光

    2026/04/06 13:26 即時新聞／綜合報導
    美伊雙方以及調解團體，正在討論一項為期45天的停火協議條款，川普警告不談就炸光伊朗基礎設施。（美聯社）

    美伊雙方以及調解團體，正在討論一項為期45天的停火協議條款，川普警告不談就炸光伊朗基礎設施。（美聯社）

    美伊停火有譜？有外媒指出，美伊雙方以及一個由區域國家組成的調解團體，正在討論一項為期45天的停火協議條款，盼在停火期間促成戰爭落幕，不過目前短期內達成初步協議的機率不高。

    據美國新聞網站《Axios》報導，根據4名了解談判情況的美國、以色列及區域消息人士透露，目前各方仍在密集協商為期45天的停火協議。知情人士透露，目前談判透過巴基斯坦、埃及與土耳其進行斡旋，同時川普特使魏科夫（Steve Witkoff）與伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）也有訊息往來。

    調解國正在討論一項分兩階段進行的協議，第一階段為45天的停火，在此期間將就停戰進行談判。第二階段將達成正式終止戰爭的協議。

    不過美國官員表示，川普政府近期已向伊朗提出多項方案，但伊朗尚未接受，在未來48小時內達成初步協議的機率不高。

    談判過程中關於重新開放荷姆茲海峽，以及處理伊朗高濃縮鈾是兩項關鍵議題，目前調解國希望伊朗在第一階段協議中，能在這兩項議題上採取「部分措施」，作為建立信任的開始，最後在第二階段的最終協議中解決此問題。然而伊朗將這兩項議題視為最重要的談判籌碼，不太可能僅為45天停火就全面讓步。

    調解國已向伊朗明確表示，沒有時間再拖延談判策略，接下來48小時將是避免大規模破壞的最後機會。川普向《Axios》表示，美方目前正與伊朗「進行深入談判」，並認為在期限前仍有機會達成協議。他強調：「機會不錯，但如果他們不達成協議，我會把那裡的一切炸掉。」

    川普最新的開放荷姆茲海峽最後通牒時間為美東時間週二晚間8點（台灣時間為週三早上8點），揚言若不開放，伊朗將面臨基礎設施摧毀。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播