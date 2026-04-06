路透：中國加強「統一」攻勢 國民黨主席訪中時機受關注

國民黨主席鄭麗文預計於7日啟程訪問中國。此次出訪正值北京對台加大「統一」宣傳，且台灣國防追加預算案在立法院審議受阻之際，其行程時機引發外媒度關注。（資料照）

在中國加大對台「統一」宣傳與軍事壓力之際，《路透》報導指出，國民黨主席至鄭麗文預計於7日至12日訪問中國，並可能與中國國家主席習近平會面。報導形容此行為「和平之旅」，並提及此行正值台灣國防預算在國會審議受阻之際。

報導指出，此次訪問正值中國近期加強對台灣軍事與政治施壓之際。北京當局持續宣稱台灣為其領土，並推動所謂「和平統一」論述。報導並提及，中國近期透過多項宣傳與政策訊息，試圖說服台灣民眾支持「統一」。

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報導提到，目前由在野黨主導的立法院，正使政府提出的新台幣1.25兆國防特別預算案陷入停滯。美國政府先前已表態支持相關軍事支出，但在國會內部的政治攻防下，台灣的防衛預算進度受到影響。

針對此次訪中行程，國民黨與民進黨近期透過社群媒體交鋒。國民黨主張「和平是繁榮的基礎」，並發布相關宣傳影片；民進黨則指控，在野黨延宕國防預算的同時進行出訪，恐被視為削弱台灣防衛能力。

鄭麗文先前向外媒表示，「和平不可能只透過防衛能力達成」，強調政治途徑在兩岸關係中同樣不可或缺。儘管國民黨強調和平的重要性，但《路透》報導指出，台灣歷年來的民意調查顯示，台灣民眾對於北京提出的「一國兩制」統一模式，支持度長期保持在極低水平。

《路透》指出，此行為近十年來國民黨高層首次訪問中國，但北京當局尚未證實中國國家主席習近平是否將確定與其會面。

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