喵星人注意！瑞典新法要求飼主「每天吸貓2次」 違者恐挨罰

喵星人注意！瑞典新法要求飼主「每天吸貓2次」 違者恐挨罰2026/04/06 15:50 即時新聞／綜合報導
瑞典農業委員會近期根據《動物福利條例》發布最新規定，要求養貓者每天至少與貓咪互動2次，確保其健康與福祉。示意圖。（資料照，美聯社）
以社會福利完善聞名全球的瑞典，在動物福利方面，也制定許多嚴格且完善的相關法規。瑞典農業委員會近期根據《動物福利條例》（Animal Welfare Act）發布最新規定，要求養貓者每天至少與貓咪互動2次，確保其健康與福祉，違者恐面臨罰款或監禁，消息一出，立即引發各國愛貓人士高度關注。
綜合外媒報導，儘管貓咪常被視為屬於「獨立性高」的動物，但瑞典當局認為，貓咪即便成為家養寵物，仍需要刺激、關注與互動，倘若貓咪長時間缺乏陪伴，可能導致壓力、無聊、行為異常等問題出現。對此，瑞典農業委員會制定一項明確規定，飼主必須確保愛貓每天都能與人類進行至少2次社交互動，並且不能長時間獨處。
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不僅如此，該規定也適用於各類型貓咪，包括室內貓、戶外貓與農場貓；至於幼貓、老貓、懷孕母貓、生病或受傷的貓，或者是出現異常行為的個體，則更需提高照顧頻率與觀察強度。此外，飼主如果需長時間外出，必須安排其他人協助照顧，單純將貓留在家中數日，僅提供食物與水的做法，被視為不合格的照顧。
瑞典當局強調，貓咪一旦成為家庭成員，飼主就應盡力確保貓咪的身心健康、提供安全舒適的居住環境，透過定期與貓咪互動、查看貓咪狀態，也有助於及早發現疾病、受傷或壓力等問題。部分國家民眾認為，瑞典規定太過嚴格，但動物福利專家指出，這恰好反映瑞典對動物福祉的重視，以及對飼主責任感的高度要求。
這項規定也在社群媒體吸引大批貓奴與網友議論，「我很願意，但貓不見得願意」、「早晚都吸貓，有益貓奴身心健康」、「如果我的貓讓我長時間獨處怎麼辦？」、「我把發這件事傳給我家貓咪看，結果牠把我封鎖了」、「飼主當然有責任確保貓咪不會感到孤獨，但是強迫騷擾一隻不想被打擾的貓咪，絕對是錯誤行為」。
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【????】「猫を1日放置した飼い主からは罰金を徴収」スウェーデンで新たな規制が始まるhttps://t.co/rENEX3DGXE— ライブドアニュース （@livedoornews） April 5, 2026
新しい規制によると、猫の福祉のためには、「飼い主は1日に2回以上猫とふれあう義務がある」と定めている。これを守らないと罰金または懲役刑が科せられる可能性があるという。 pic.twitter.com/uVtoIR2n4f
瑞典《動物福利條例》指出，幼貓、老貓、懷孕母貓、生病或受傷的貓，或者是出現異常行為的個體，更需要提高照顧頻率與觀察強度。示意圖。（資料照，歐新社）