喵星人注意！瑞典新法要求飼主「每天吸貓2次」 違者恐挨罰

瑞典農業委員會近期根據《動物福利條例》發布最新規定，要求養貓者每天至少與貓咪互動2次，確保其健康與福祉。示意圖。（資料照，美聯社）

以社會福利完善聞名全球的瑞典，在動物福利方面，也制定許多嚴格且完善的相關法規。瑞典農業委員會近期根據《動物福利條例》（Animal Welfare Act）發布最新規定，要求養貓者每天至少與貓咪互動2次，確保其健康與福祉，違者恐面臨罰款或監禁，消息一出，立即引發各國愛貓人士高度關注。

綜合外媒報導，儘管貓咪常被視為屬於「獨立性高」的動物，但瑞典當局認為，貓咪即便成為家養寵物，仍需要刺激、關注與互動，倘若貓咪長時間缺乏陪伴，可能導致壓力、無聊、行為異常等問題出現。對此，瑞典農業委員會制定一項明確規定，飼主必須確保愛貓每天都能與人類進行至少2次社交互動，並且不能長時間獨處。

請繼續往下閱讀...

不僅如此，該規定也適用於各類型貓咪，包括室內貓、戶外貓與農場貓；至於幼貓、老貓、懷孕母貓、生病或受傷的貓，或者是出現異常行為的個體，則更需提高照顧頻率與觀察強度。此外，飼主如果需長時間外出，必須安排其他人協助照顧，單純將貓留在家中數日，僅提供食物與水的做法，被視為不合格的照顧。

瑞典當局強調，貓咪一旦成為家庭成員，飼主就應盡力確保貓咪的身心健康、提供安全舒適的居住環境，透過定期與貓咪互動、查看貓咪狀態，也有助於及早發現疾病、受傷或壓力等問題。部分國家民眾認為，瑞典規定太過嚴格，但動物福利專家指出，這恰好反映瑞典對動物福祉的重視，以及對飼主責任感的高度要求。

這項規定也在社群媒體吸引大批貓奴與網友議論，「我很願意，但貓不見得願意」、「早晚都吸貓，有益貓奴身心健康」、「如果我的貓讓我長時間獨處怎麼辦？」、「我把發這件事傳給我家貓咪看，結果牠把我封鎖了」、「飼主當然有責任確保貓咪不會感到孤獨，但是強迫騷擾一隻不想被打擾的貓咪，絕對是錯誤行為」。

相關新聞請見：

土耳其特色？研究：喵星人更會對男主人喵喵叫

幫貓除爪害牠精神受創！ 這個州罰妳1個月薪水

「下體淋牛奶」誘愛貓舔舐 瑞士男飼主被人告發

貓貓哭了！為了保護珍稀鳥類 德國城鎮宣布家貓全部禁足

瑞典《動物福利條例》指出，幼貓、老貓、懷孕母貓、生病或受傷的貓，或者是出現異常行為的個體，更需要提高照顧頻率與觀察強度。示意圖。（資料照，歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法