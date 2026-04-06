救人成功反更敢打？ 紐時：川普對伊升級風險升高

美國總統川普近期針對伊朗局勢發表強硬談話。（法新社資料照）

美國成功在伊朗境內救出一名受困飛官後，紐約時報分析指出，這場高風險行動的結果，可能反而強化了川普政府對伊朗採取更強硬軍事行動的傾向。儘管川普將此視為美軍能力的證明，但分析認為，這場戰事可能使華府對戰事發展的評估出現落差，並增加戰爭長期化與規模擴大的風險。

報導分析，美軍特種部隊近期深入伊朗山區，成功將一名受困的空軍飛官救出。原本這類高風險行動理應被視為戰爭升級的警訊，應當促使美方審慎評估，但從川普隨後的社群媒體言論觀察，他似乎深受激勵，表現出比戰前更強硬的對抗意志。

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該分析指出，川普在對待伊朗的態度上，正從最初誇耀美軍力量將迫使伊朗「單方面投降」，轉向威脅對平民基礎設施（如發電廠與橋梁）發動攻擊。這種態度的轉變，顯示川普對戰爭進程的掌控感，正與前線戰場的現實出現嚴重落差。

報導指出，川普過去曾主導多項軍事行動，相關經驗被認為可能影響其對軍事手段的判斷。

分析指出，一旦軍事行動深入敵國領土，戰爭的不可控因素便隨之增加，決策者對戰場的控制力可能迅速下降。飛機機械故障、救援行動受困沙漠、人員撤離等，皆為難以避免的戰術風險。當戰爭的時間軸從「幾週」拉長至「數月」，川普原本設定的短時程目標，恐將演變為長期的地緣風險。

情報落差與伊朗的強硬姿態

儘管川普堅稱伊朗正「乞求談判」，並提及與伊朗官員溝通的可能性，但據相關情報分析指出，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）展現出比其前任更強硬的立場。

情報機構評估顯示，面對美國的軍事施壓，伊朗革命衛隊（IRGC）在國家生存壓力下，反而更可能加速尋求核武選項。這使得川普原本預期在「兩至三週內」結束戰爭的樂觀預估，在實際戰場上顯得過於理想化。

分析指出，若美軍採取奪取石油終端或深入地下儲存庫等高風險行動，將導致戰爭成本急遽上升。川普不僅面臨控制戰爭節奏的困難，還需面對若採取強力行動後，如何長期維持航道開放的戰略重擔。

《紐時》於文末警告，川普現階段的決策圈缺乏內部制衡，對於軍事干預的代價與長期戰略後果的評估，仍存在不確定性。這場衝突是否會因為一次成功的救援，而推向升級邊緣，仍有待後續發展觀察。

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