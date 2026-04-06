美媒：川普訪中前夕下令約束內部鷹派 財長主導經濟低盪重於對抗

美國總統川普希望給予主導與中國談判的財政部長貝森特，與美國貿易代表葛里爾最大的空間，以美中兩國現有的和平為基礎進一步發展。（路透檔案照）

川普政府內部充斥對中強硬派人士，他們上任15個月以來，一直推動與北京更強硬的決裂。但美國總統川普希望從5月的中國訪問行程中得到的不是對抗，而是1場勝利。

美國政治新聞網站Politico報導，這個目標對川普來說如此重要，以至於政府官員已接到命令，不准破壞與中國的關係，尤其是在出訪前夕。根據1名前川普政府官員與另1名熟悉內情人士的說法，有2名官員負責執行這項命令：財政部長貝森特（Scott Bessent）；另外，根據1名中國問題分析家與1名親近白宮人士的說法，白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）也參與其中。

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此舉的用意是給予主導與中國談判的貝森特與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）最大的空間，以兩國現有的和平為基礎進一步發展。

該名前川普政府官員表示，自川普去年10月下旬在南韓與中國國家主席習近平會面以來，「美國官僚機構奉總統之命，不得破壞他們目前所處的休戰狀態」，「他們全都如履薄冰。貝森特實際上就是必須執行這項休戰協議的人。」

貝森特一直專注於取得經濟上的勝利，包括在中國同意重新平衡其經濟的情況下，向北京提供1條通往「大交易」的途徑，這與白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）與戰爭部次長柯伯吉（Elbridge Colby）等高階官員形成鮮明對比，這些官員過去一直推動對中國採取更具侵略性與迫切的姿態。

貝森特的盟友將他形容為1位堅定的鷹派，但他認為，缺乏耐心本身就是一種戰略失敗，理清數十年來的經濟依賴需要的是耐心，而非速度。

第2名親近貝森特與白宮、獲准匿名發表看法的消息人士說，「我們無法迅速解除一整代人的外包與產品依賴……你不可能在不造成巨大破壞的情況下做到這一點，那真的得不償失。你正在殺死你試圖拯救的病人——美國勞工。」

白宮幕僚表示，政府的各個部門在中國政策上都在進行自我約束，以「維持一致性與紀律」。他們也將貝森特描述成包括葛里爾在內、在中國政策上扮演關鍵角色的眾多高層人物之一。

白宮發言人德賽（Kush Desai）表示，每位政府官員都依循同一套劇本，也就是川普的劇本，在執行川普的議程中謹慎地扮演其特定角色。川普一貫呼籲將美國人與「美國優先」放在首位，「在我們與包括中國在內的任何國家打交道時，政府從未動搖過這項承諾。」

1名知情人士指出，「我們仍在與中國交涉，不讓他們繼續在亞洲周邊實現其帝國主義目標，但我們正以謹慎和周全的方式進行，而這都是這種『謹慎低盪』（cautious detente）的一部分。總統是設計師。貝森特則是這種低盪的建造者，這對現在的兩國來說至關重要。」

第3名親近白宮、獲准匿名討論政府動態的人士表示，貝森特的領導角色表明，川普渴望「與北京進行一場金融西洋棋比賽」，「你必須先解決金錢問題，所以你派出你的金錢管家。」

第4位親近白宮的人士指出，中國事務由財政部長而非國安首長來處理，「說明總統如何看待這段關係。主要關乎貿易。」

貝森特在對中事務上的主導地位，是川普長期願景的關鍵，該願景傾向於在美國改善其全球地位的同時，現在就與北京達成協議，同時美國也能強化其軍事與工業基礎，以應對長期的鬥爭。他們主張，這種作法是在不讓步的情況下爭取時間。

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